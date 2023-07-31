Напоминаем, что занятия на курсе, посвященном основам программирования микроконтроллеров, стартуют уже на этой неделе, 2 августа 2023 года.

Курс ориентирован на учеников с любым уровнем подготовки. Ты сможешь опробовать одно из популярных направлений — разработку для интернета вещей и расширишь свой арсенал новой компетенцией по программированию умных устройств.

Ведущий курса, Вик­тор Паперно, является сертифицированным педагогом лицея Академии «Яндекса» и хорошо знаком многим нашим читателям как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

На занятиях тебя ждут:

принципы работы устройств интернета вещей;

основы программирования на Micropython;

создание бота, используя визуальный конструктор AimyLogic;

работа над проектом в симуляторе Wokwi — умной лампочкой, управляемой через протокол интернета вещей MQTT;

создание бота для управления лампочкой;

после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.

Чтобы получить представление о грядущих занятиях и понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа, можешь ознакомиться с записью прошедшего недавно демонстрационного вебинара.

Продолжительность курса составит шесть уроков по два академических часа.

Занятия будут проходить по средам (в 18:30 по московскому времени), и мы сохраним для тебя видеозаписи всех уроков. Также ученикам доступен Telegram-чат с преподавателем и группой.

Полная стоимость обучения составляет 12 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.