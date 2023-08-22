Академия Кодебай открывает набор на сентябрьские курсы. Переработанные, обновленные и дополненные — это основные курсы, которые успешно зарекомендовали себя. За пять лет работы Академия обучила более 5000 учеников, а за последние два года обновила уже существующие курсы и разрабатывает новые, чтобы предоставлять наиболее качественное практическое обучение в сфере кибербезопасности.

Немного фактов о нас: наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;

наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP;

курсы для Академии разрабатывают технические специалисты со стажем не менее 4-х лет работы в IT-компаниях совместно с квалифицированными методологами.

В сентябре в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

1 сентября — курс «WAPT»;

4 сентября — курс «Реверсивный инжиниринг под ПО Windows»;

4 сентября — курс «Введение в информационную безопасность»;

4 сентября — курс «Python EH»;

11 сентября — NEW, курс «Реагирование на компьютерные инциденты»;

18 сентября — «SOC».

Академия Кодебай предоставляет скидку 10% по промокоду OFFZONE2023 на приобретение любого курса в сентябре.

Продвинутый курс по пентесту — подойдет опытным специалистам: разработчикам веб-приложений, программистам разных специализаций, а также тем, кто увлекается CTF. На курсе вас ждет общая теория, подготовка рабочего окружения, пассивный и активный фаззинг, фингерпринт, уязвимости, пост-эксплуатация, инструментальные средства, Social Engineering и многое другое. После курса вы сможете находить уязвимости в веб-приложениях без сканеров, выстраивать защиту веб-сервисов от популярных видов атак - многое другое. По окончанию обучения вы получите сертификат и УПК при успешной сдаче экзамена.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 1 сентября 2023 года.

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Продвинутый курс — позволяет подробно изучить основные направления реверсинга приложений под ОС Windows. В курсе разбираются различные техники, используемые исследователями для поиска уязвимостей в приложениях и эксплуатации этих уязвимостей. Также рассматриваются примеры вредоносных приложений различных типов и методы заражения машин жертв, используемые разработчиками вредоносного ПО. По завершению курса слушателям предлагается выполнить и защитить итоговую проектную работу.

Период обучения: 6 месяцев.

Старт: 4 сентября 2023 года.

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Отличный выбор для тех, кто только начинает свое знакомство с темой информационной безопасности. На курсе вы научитесь находить уязвимости, изучите веб-разработку и реверс-инжиниринг, криптографию, стеганографию, форензику, OSINT и будете выполнять задания CTF в игровой форме. Курс подойдет и более опытным специалистам: например, веб-разработчикам, которые хотят сделать приложения более безопасными.

В процессе обучения вас ждет море практики: моделирование угроз, изучение основных консольных команд Windows и Linux, работа с уязвимостями. Курс дополнен к осеннему потоку!

Период обучения: 4 месяца.

Старт: 4 сентября 2023 года.

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Практический, углубленный курс Python для решения более разнообразных задач. Курс будет лучшим выбором для программистов, кто имеет представление о языке программирования Python и хочет научиться использовать его в прикладной сфере, сетевом взаимодействии и прочих задачах пентестера. В ходе обучения вы научитесь писать программы прикладного уровня для решения широкого спектра задач, что многократно повысит вашу ценность как специалиста в информационной безопасности.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 4 сентября 2023 года.

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Пополнение в наших рядах — курс «Реагирование на компьютерные инциденты» научит вас всем знаниям и навыкам, которыми должен обладать грамотный специалист по реагированию.

По окончании курса Вы получите знания о мероприятиях, проводимых в рамках реагирования на компьютерные инциденты, принципах построения эффективного реагирования на КИ, а также о мероприятиях проактивного поиска угроз. Вы освоите навыки сбора и анализа всех видов криминалистических артефактов, что позволит вам реагировать на инциденты различного уровня сложности. Данный курс будет полезен не только начинающим, но и тем, кто уже занимался вопросами форензики и обнаружения компьютерных атак.

Период обучения: 5 месяцев.

Старт: 11 сентября

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Более подробный и обширный курс, чем «Реагирование на компьютерные инциденты».

Покажем основные процессы, реализуемые типовым центром мониторинга информационной безопасности (security operation center, SOC). На практике будут изучены процессы: Threat Intelligence, Threat Hunting, Vulnerability Management, Моделирование угроз безопасности, Incident Response. Рассмотрим тему администрирования основных СЗИ, используемых в SOC.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 18 сентября 2023 года.

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