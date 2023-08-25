ГК «Астра» заплатит за баги «белым» хакерам. Отечественная ОС Astra Linux теперь представлена на платформе BI.ZONE Bug Bounty.

В рамках партнерства с BI.ZONE «Астра» размещает на платформе публичную программу с денежными выплатами. При этом bug bounty программа является не совсем обычной с точки зрения поиска уязвимостей.

«Мы заинтересованы в поиске недостатков в механизмах защиты нашего ключевого продукта — операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition (ОС СН Astra Linux SE), эксплуатация которых может привести к наступлению недопустимых событий для наших заказчиков», — рассказывают в ГК «Астра».

Платформа BI.ZONE Bug Bounty, впервые представленная в прошлом году на конференции OFFZONE, позиционируется как хаб для компаний, которые хотят проверить уровень защищенности своих сервисов, и багхантеров, которые получают вознаграждение за найденные уязвимости.

Отмечается, что это первая в России и вообще одна из немногих в мире программ по поиску уязвимостей для дистрибутивов на базе ядра Linux.

Потенциальные баги и недопустимые события, которые предлагается обнаружить исследователям в Astra Linux Special Edition, перечислены в таблице ниже. На данном этапе исследователям предлагается атаковать два наиболее значительных механизма защиты, реализованных в Astra Linux Special Edition: подсистему мандатного управления доступом и замкнутую программную среду.

Предоставляемый багхантерам образ Astra Linux Special Edition уже минимально настроен для защиты информации, и его планируется актуализировать по мере выхода обновлений безопасности.

Вознаграждения за найденные уязвимости составят до 250 000 рублей (в зависимости от уровня критичности проблемы). Подчеркивается, что уязвимости категории critical будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Заходи на платформу, ищи баги и получай баунти!

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