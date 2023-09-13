Erid: Kra241tom

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) расширяет направление анализа защищенности и приглашает тебя присоединиться к команде в качестве пентестера – специалиста, который является экспертом в области тестирований на проникновение (внешнее/внутреннее тестирование, анализ защищенности веб-приложений, анализ защищенности беспроводных сетей, социальная инженерия).

Вакансия: Ведущий специалист по анализу защищенности (pentest)

Подразделение: Аналитический центр, направление анализа защищенности

Компания: ООО «УЦСБ»

Локация: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12/7

Формат работы: гибрид, удаленная работа, работа в офисе в Екатеринбурге

Требуемый опыт: от 5 лет

Заработная плата: 200 000 рублей – 300 000 рублей (gross)

Финальное предложение по заработной плате определяется по результатам отбора и зависит от компетенций кандидата

Готовность к командировкам: примерно 1-2 раза в квартал на 5 дней

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) – крупнейший системный интегратор на Урале с 2007 года. УЦСБ занимается информационной безопасностью, специализируется на оказании услуг в области проектирования, разработки и внедрения комплексных проектов в сфере IT и инженерных систем.

Специалисты УЦСБ проводят пентесты на крупных промышленных заводах и в топовых ИТ-компаниях России, пишут статьи, выступают на крупных российских и зарубежных конференциях, проводят исследования, ведут свои Telegram-каналы, сдают экзамены на международные сертификаты. В команде УЦСБ работают крутые специалисты с сертификатами – OSCP, OSCE, OSWE, CISSP и так далее.

Чем предстоит заниматься?

проводить анализ защищенности локальных сетей и корпоративной ИТ-инфраструктуры, технологической OT-инфраструктуры;

проводить анализ защищенности внешнего периметра ИТ-инфраструктуры;

тестировать веб-приложения, мобильные приложения, API-протоколы;

постоянно совершенствовать свои компетенции;

проводить исследования в области анализа защищенности.

Тебе по пути с УЦСБ, если ты:

имеешь большой практический опыт тестирования на проникновение и поиска уязвимостей;

понимаешь методики проведения анализа защищенности;

умеешь подтверждать и эксплуатировать уязвимости;

знаешь архитектуры операционных систем семейства Windows или Linux

на «ты» с сетевыми технологиями;

разбираешься, как устроены современные веб- и мобильные приложения

понимаешь состав и классификацию OWASP TOP 10;

провел и опубликовал результаты исследования по пентестам или нашел 0-day уязвимости;

имеешь один или несколько международных сертификатов в области анализа защищенности (Offensive Security, EC-Council, CREST, GIAC или иные).

В УЦСБ тебя ждут:

Забота о сотрудниках:

все «плюшки» аккредитованной ИТ-компании (льготная ипотека, отсрочка от армии);

комфортные условия: уютный современный офис в двух шагах от парка Маяковского (полноценная кухня, кофе и чай, пятничные вкусняшки), паркинг, а также доставка служебным транспортом;

возможность удаленной работы или работав офисе фулл-тайм – зависит от твоих предпочтений;

гибкий график – возможность выбрать удобное время начала и окончания рабочего дня

забота о здоровье: ДМС для сотрудников и для детей в частных клиниках города с широким набором медицинских услуг, корпоративный массажист, массажное кресло в офисе;

поддержка спорта: компенсация спортивных абонементов, походы в бассейн, командные тренировки, йога и силовые тренировки, танцы, доступ на скалодром, а также участие в городских соревнованиях.

Развитие, корпоративная культура и атмосфера:

открытая и теплая атмосфера в компании, где всегда можно найти поддержку идей и инициатив, и решения принимаются быстро;

внутреннее обучение и развитие: качественный онбординг и поддержка команды 24/7, performance review два раза в год, широкие возможности для горизонтального и вертикального роста;

работа с вузами и развитие профессионального сообщества: магистерская программа, где преподают наши сотрудники и руководители, аспирантское движение, направление R&D, собственная ежегодная конференция ИБ – IT IS Conf;

оплата профильного обучения: курсы, сертификации, участия в конференциях в роли спикера/слушателя;

корпоративные курсы английского языка;

крутые корпоративные мероприятия: ежегодные праздники для компании и отделов, сплавы, походы и другие мероприятия для сотрудников и детей.

В УЦСБ готовы рассмотреть твои ожидания по заработной плате, финальное предложение будет определено по результатам отбора и будет зависеть от твоих компетенций.

Присылай резюме на nkisheeva@ussc.ru или пиши в @Nata_Kisheeva, если ты — профессионал, эта вакансия про тебя и тебе откликаются наши корпоративная культура и возможности.

Возможно, именно тебя ждут в крутой команде УЦСБ!

Реклама. ООО «УЦСБ», ИНН 6672235068