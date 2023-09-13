Erid: Kra241tom
Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) расширяет направление анализа защищенности и приглашает тебя присоединиться к команде в качестве пентестера – специалиста, который является экспертом в области тестирований на проникновение (внешнее/внутреннее тестирование, анализ защищенности веб-приложений, анализ защищенности беспроводных сетей, социальная инженерия).
Вакансия: Ведущий специалист по анализу защищенности (pentest)
Подразделение: Аналитический центр, направление анализа защищенности
Компания: ООО «УЦСБ»
Локация: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.12/7
Формат работы: гибрид, удаленная работа, работа в офисе в Екатеринбурге
Требуемый опыт: от 5 лет
Заработная плата: 200 000 рублей – 300 000 рублей (gross)
Финальное предложение по заработной плате определяется по результатам отбора и зависит от компетенций кандидата
Готовность к командировкам: примерно 1-2 раза в квартал на 5 дней
Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) – крупнейший системный интегратор на Урале с 2007 года. УЦСБ занимается информационной безопасностью, специализируется на оказании услуг в области проектирования, разработки и внедрения комплексных проектов в сфере IT и инженерных систем.
Специалисты УЦСБ проводят пентесты на крупных промышленных заводах и в топовых ИТ-компаниях России, пишут статьи, выступают на крупных российских и зарубежных конференциях, проводят исследования, ведут свои Telegram-каналы, сдают экзамены на международные сертификаты. В команде УЦСБ работают крутые специалисты с сертификатами – OSCP, OSCE, OSWE, CISSP и так далее.
Чем предстоит заниматься?
- проводить анализ защищенности локальных сетей и корпоративной ИТ-инфраструктуры, технологической OT-инфраструктуры;
- проводить анализ защищенности внешнего периметра ИТ-инфраструктуры;
- тестировать веб-приложения, мобильные приложения, API-протоколы;
- постоянно совершенствовать свои компетенции;
- проводить исследования в области анализа защищенности.
Тебе по пути с УЦСБ, если ты:
- имеешь большой практический опыт тестирования на проникновение и поиска уязвимостей;
- понимаешь методики проведения анализа защищенности;
- умеешь подтверждать и эксплуатировать уязвимости;
- знаешь архитектуры операционных систем семейства Windows или Linux
- на «ты» с сетевыми технологиями;
- разбираешься, как устроены современные веб- и мобильные приложения
- понимаешь состав и классификацию OWASP TOP 10;
- провел и опубликовал результаты исследования по пентестам или нашел 0-day уязвимости;
- имеешь один или несколько международных сертификатов в области анализа защищенности (Offensive Security, EC-Council, CREST, GIAC или иные).
В УЦСБ тебя ждут:
Забота о сотрудниках:
- все «плюшки» аккредитованной ИТ-компании (льготная ипотека, отсрочка от армии);
- комфортные условия: уютный современный офис в двух шагах от парка Маяковского (полноценная кухня, кофе и чай, пятничные вкусняшки), паркинг, а также доставка служебным транспортом;
- возможность удаленной работы или работав офисе фулл-тайм – зависит от твоих предпочтений;
- гибкий график – возможность выбрать удобное время начала и окончания рабочего дня
- забота о здоровье: ДМС для сотрудников и для детей в частных клиниках города с широким набором медицинских услуг, корпоративный массажист, массажное кресло в офисе;
- поддержка спорта: компенсация спортивных абонементов, походы в бассейн, командные тренировки, йога и силовые тренировки, танцы, доступ на скалодром, а также участие в городских соревнованиях.
Развитие, корпоративная культура и атмосфера:
- открытая и теплая атмосфера в компании, где всегда можно найти поддержку идей и инициатив, и решения принимаются быстро;
- внутреннее обучение и развитие: качественный онбординг и поддержка команды 24/7, performance review два раза в год, широкие возможности для горизонтального и вертикального роста;
- работа с вузами и развитие профессионального сообщества: магистерская программа, где преподают наши сотрудники и руководители, аспирантское движение, направление R&D, собственная ежегодная конференция ИБ – IT IS Conf;
- оплата профильного обучения: курсы, сертификации, участия в конференциях в роли спикера/слушателя;
- корпоративные курсы английского языка;
- крутые корпоративные мероприятия: ежегодные праздники для компании и отделов, сплавы, походы и другие мероприятия для сотрудников и детей.
В УЦСБ готовы рассмотреть твои ожидания по заработной плате, финальное предложение будет определено по результатам отбора и будет зависеть от твоих компетенций.
Присылай резюме на nkisheeva@ussc.ru или пиши в @Nata_Kisheeva, если ты — профессионал, эта вакансия про тебя и тебе откликаются наши корпоративная культура и возможности.
Возможно, именно тебя ждут в крутой команде УЦСБ!
Реклама. ООО «УЦСБ», ИНН 6672235068