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На следующей неделе состоится открытый вебинар ScanFactory, посвященный защите внешнего периметра организации в условиях ухода ключевых иностранных игроков (Nessus, Qualys, Rapid7, Acunetix).

Дата: 27 сентября в 12:00 (по московскому времени) Регистрация: записаться на вебинар можно здесь.

Ведущим вебинара выступит основатель и CEO scan-factory.ru Владимир Иванов — бывший специалист PositiveTechnologies, магистр в области ИБ Лондонского университета, спикер BlackHat USA, а также автор «Хакера», который знаком нашим читателям по нескольким статьям.

Занятие будет полезно CISO, AppSec-инженерам, а также инженерам инфраструктуры, ведь сервис ScanFactory создавался, чтобы эко­номить вре­мя и день­ги ком­паний и специалистов.

На вебинаре будет представлена EASM-платформа ScanFactory с 18 сканерами внутри, а также подняты следующие вопросы.

Актуальность поиска новых инструментов . 96% компаний не защищены от проникновения через внешний периметр, но при этом 70% атак совершаются именно через внешний периметр.

. 96% компаний не защищены от проникновения через внешний периметр, но при этом 70% атак совершаются именно через внешний периметр. Отличия ScanFactory от других платформ. Доступные сканеры, сроки реагирования на уязвимости, ручная верификация и оповещения в Telegram.

Доступные сканеры, сроки реагирования на уязвимости, ручная верификация и оповещения в Telegram. Примеры обнаруженных критических уязвимостей (у российских заказчиков в 2023 году). Например, уязвимость у 10-миллиардной компании, которая открыла доступы ко всем ее критическим информационным системам.

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