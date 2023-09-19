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На следующей неделе состоится открытый вебинар ScanFactory, посвященный защите внешнего периметра организации в условиях ухода ключевых иностранных игроков (Nessus, Qualys, Rapid7, Acunetix).
Дата: 27 сентября в 12:00 (по московскому времени)
Регистрация: записаться на вебинар можно здесь.
Ведущим вебинара выступит основатель и CEO scan-factory.ru Владимир Иванов — бывший специалист PositiveTechnologies, магистр в области ИБ Лондонского университета, спикер BlackHat USA, а также автор «Хакера», который знаком нашим читателям по нескольким статьям.
Занятие будет полезно CISO, AppSec-инженерам, а также инженерам инфраструктуры, ведь сервис ScanFactory создавался, чтобы экономить время и деньги компаний и специалистов.
На вебинаре будет представлена EASM-платформа ScanFactory с 18 сканерами внутри, а также подняты следующие вопросы.
- Актуальность поиска новых инструментов. 96% компаний не защищены от проникновения через внешний периметр, но при этом 70% атак совершаются именно через внешний периметр.
- Отличия ScanFactory от других платформ. Доступные сканеры, сроки реагирования на уязвимости, ручная верификация и оповещения в Telegram.
- Примеры обнаруженных критических уязвимостей (у российских заказчиков в 2023 году). Например, уязвимость у 10-миллиардной компании, которая открыла доступы ко всем ее критическим информационным системам.
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