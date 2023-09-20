Erid: Kra23vVaj

Сегодня, 20 сентября 2023 года начинается CyberCamp 2023. Вас ждут: 25 докладов о практики и ИБ-инструментах, самые масштабные в России киберучения, многочисленные интерактивы и призы для зрителей.

25 спикеров из компаний «ИнфосистемыДжет», PositiveTechnologies, «Лаборатории Касперского», BI.ZONЕ, YandexCloud, АО «СОГАЗ», QratorLabs, F.A.C.C.T. и так далее уже подготовили практику и кейсы для зрителей.

В первый день мероприятия спикеры расскажут о том, как эффективно предотвращать атаки злоумышленников и защищать свою ИТ-инфраструктуру. Среди заявленных докладов:

«Настройка аудита Windows: эффективное детектирование атак. Обзор EventLogs, Sysmon, Powershell и других инструментов»;

«Машинное обучение в ИБ. Как с помощью ML детектировать зловредную активность в зашифрованном трафике»;

«Как бороться с неизвестностью, отражать и расследовать хорошо спланированные нападения: анатомия таргетированной атаки»;

«ТОП-10 криминалистических артефактов Windows при расследовании инцидентов ИБ»;

«Резервное копирование как часть периметра защиты. Особенности хранения данных в облаке и на ленточных картриджах»;

«Переговоры, гормоны и цифровизация: как прокачивать свои коммуникативные навыки»;

«Инструменты DevSecOps в облачной среде. Обзор инструментов YandexCloud, позволяющих построить весь CI/CD внутри облака»;

«Как хакеры проходят периметр компании: опасное наследие»;

«In-house фишинг: как делать хорошо».

Во второй день конференции прозвучат доклады о самых разрушительных видах кибератак, а также о корпоративных средствах защиты:

«All your bases are belong to us: актуальные методы, техники и утилиты для захвата Active Directory»;

«Как администрировать ИТ-инфраструктуру так, чтобы тебя не взломали. Обзор рекомендаций от вендоров и лучших практик»;

«Анатомия DDoS-атак на базе TCP, TLS, UDP»;

«Заработай на чужих ошибках или как стартовать в багхантинге. Где и как искать уязвимости»;

«Плагины AdmissionController: анализ механизмов валидации и мутации, способов решения задач с помощью Open Source и подходов Enterprise-вендоров»;

«Не все подрядчики одинаково полезны: как управлять рисками на каждом этапе делового взаимодействия»;

«Защита АСУ ТП: специфика, тактики злоумышленников и способы для своевременного обнаружения атак»;

«Как безопасно презентовать безопасность: лайфхаки внутрикорпоративной коммуникации»;

«Бой с тенью: как киберразведка помогает сократить время реагирования на инцидент».

Выступления третьего дня будут посвящены следующим темам:

«Чертоги оперативной памяти: как проанализировать то, что пока не забыто, и как это поможет в расследовании инцидентов ИБ на примере реальных кейсов»;

«Основные этапы проверки кода и плагины IDE для безопасной разработки»;

«Пентест: по другую сторону баррикад. Как злоумышленники готовятся к атакам и действуют в случае неудач»;

«Безопасность в облаке не за миллион долларов: как действовать, если в облаке нет критичных данных, а в компании — бюджета на безопасность»;

«Counter-OSINT при проведении пентеста: как остаться незамеченным»;

«Работа в ИБ как возможность прокачать самые сложные стороны личности»;

«Экскурсия по SoftwareSupply Chain Security: как повысить уровень защищенности».

Участие в CyberCamp 2023 бесплатное. Регистрируйся по ссылке и присоединяйся к конференции 20-22 сентября, чтобы получить доступ к выступлениям, интерактивам и призам!

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