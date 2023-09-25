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Академия Кодебай начинает набор на октябрьские курсы. Середина осени — отличное время, чтобы освоить новые навыки, получить свежие знания от экспертов и открыть для себя новые карьерные возможности.

Немного фактов о нас: наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;

наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP;

курсы для Академии разрабатывают технические специалисты со стажем не менее 4-х лет работы в IT-компаниях совместно с квалифицированными методологами.

В октябре в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

2 октября — курс «Основы Python»;

9 октября — курс «SQL-Injection Master»;

9 октября — курс «Анализ защищенности приложений Андроид»;

16 октября — курс Основы DevOps».

Кроме того, до 2 октября 2023 года действует акция: при покупке пакета курсов «Основы программирования на Python» + «Python для пентестера» ты получишь скидку 20%.

Курс идеально подойдет новичкам в сфере IT, желающим освоить один из самых популярных языков программирования в мире!

Он охватывает все основные концепции Python, начиная от базовых операций и структур данных, таких как списки и словари, заканчивая более сложными темами — функции, модули и обработка исключений.

Период обучения: 2 месяца.

Старт: 2 октября 2023 года.

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Самый полный курс по раскрутке SQL-инъекций в СНГ и англоязычном пространстве!

На курсе ты познакомишься с основами и эксплуатацией SQL-инъекций, одного из наиболее распространенных и опасных видов атак на веб-приложения. Ты узнаешь не только о том, как обнаруживать и эксплуатировать уязвимости SQL-инъекции, но и как защитить свои системы от подобных атак.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 9 октября 2023 года.

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Курс представляет собой глубокое погружение в мир анализа и защиты мобильных приложений на ОС Android.

Ты изучишь устройство приложений Android, этапы их создания, а также методы реверс-инжиниринга и изменения кода. Особое внимание направлено на поиск и эксплуатацию уязвимостей в мобильных приложениях, используя современные инструменты для статического и динамического анализа

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 9 октября 2023 года.

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Курс поможет разобраться в основных практиках DevOps и получить опыт их применения, чтобы сделать работу команды над проектом более слаженной и быстро выпускать релизы.

Грамотному DevOps-инженеру нужно знать достаточно много для того, чтобы качественно работать. Он должен разбираться и в компьютерных сетях, и в операционных системах, знать системы контроля версий, виртуализацию и т.д.

Курс подойдет как новичкам, которые хотят реализоваться в продуктовой разработке, так и опытным инженерам и разработчикам, которые хотят понять механику интеграции и поставки данных и попробовать себя непосредственно в роли DevOps-инженера.

Период обучения: 4 месяца.

Старт: 16 октября 2023 года.

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Внимание, скидка! Команда Codeby дарит всем читателям «Хакера» купон со скидкой 10% на все курсы Академии Кодебай! Скидка действует до конца осени. Код купона необходимо сообщить менеджеру при оплате. Код купона: Хакер-Кодебай-Осень2023 *Купон не суммируется со скидками предзаказа и действующими акциями

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