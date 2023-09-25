Erid: Kra23ayXD
Академия Кодебай начинает набор на октябрьские курсы. Середина осени — отличное время, чтобы освоить новые навыки, получить свежие знания от экспертов и открыть для себя новые карьерные возможности.
Немного фактов о нас:
- наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;
- наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP;
- курсы для Академии разрабатывают технические специалисты со стажем не менее 4-х лет работы в IT-компаниях совместно с квалифицированными методологами.
В октябре в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:
- 2 октября — курс «Основы Python»;
- 9 октября — курс «SQL-Injection Master»;
- 9 октября — курс «Анализ защищенности приложений Андроид»;
- 16 октября — курс Основы DevOps».
Кроме того, до 2 октября 2023 года действует акция: при покупке пакета курсов «Основы программирования на Python» + «Python для пентестера» ты получишь скидку 20%.
Курс «Основы Python»
Курс идеально подойдет новичкам в сфере IT, желающим освоить один из самых популярных языков программирования в мире!
Он охватывает все основные концепции Python, начиная от базовых операций и структур данных, таких как списки и словари, заканчивая более сложными темами — функции, модули и обработка исключений.
Период обучения: 2 месяца.
Старт: 2 октября 2023 года.
Узнать подробнее
Курс «SQL-Injection Master»
Самый полный курс по раскрутке SQL-инъекций в СНГ и англоязычном пространстве!
На курсе ты познакомишься с основами и эксплуатацией SQL-инъекций, одного из наиболее распространенных и опасных видов атак на веб-приложения. Ты узнаешь не только о том, как обнаруживать и эксплуатировать уязвимости SQL-инъекции, но и как защитить свои системы от подобных атак.
Период обучения: 3 месяца.
Старт: 9 октября 2023 года.
Узнать подробнее
Курс «Анализ защищенности приложений Андроид»
Курс представляет собой глубокое погружение в мир анализа и защиты мобильных приложений на ОС Android.
Ты изучишь устройство приложений Android, этапы их создания, а также методы реверс-инжиниринга и изменения кода. Особое внимание направлено на поиск и эксплуатацию уязвимостей в мобильных приложениях, используя современные инструменты для статического и динамического анализа
Период обучения: 3 месяца.
Старт: 9 октября 2023 года.
Узнать подробнее
Курс «Основы DevOps»
Курс поможет разобраться в основных практиках DevOps и получить опыт их применения, чтобы сделать работу команды над проектом более слаженной и быстро выпускать релизы.
Грамотному DevOps-инженеру нужно знать достаточно много для того, чтобы качественно работать. Он должен разбираться и в компьютерных сетях, и в операционных системах, знать системы контроля версий, виртуализацию и т.д.
Курс подойдет как новичкам, которые хотят реализоваться в продуктовой разработке, так и опытным инженерам и разработчикам, которые хотят понять механику интеграции и поставки данных и попробовать себя непосредственно в роли DevOps-инженера.
Период обучения: 4 месяца.
Старт: 16 октября 2023 года.
Узнать подробнее
Внимание, скидка!
Команда Codeby дарит всем читателям «Хакера» купон со скидкой 10% на все курсы Академии Кодебай! Скидка действует до конца осени. Код купона необходимо сообщить менеджеру при оплате.
Код купона: Хакер-Кодебай-Осень2023
*Купон не суммируется со скидками предзаказа и действующими акциями
Остались вопросы?
- Позвони нам: +7 (499) 444-17-50
- Или пиши на почту: school@codeby.email. Будем рады ответить на твои вопросы!
Реклама. Рекламодатель: ООО «АКАДЕМИЯ КОДЕБАЙ». ИНН 9706020333
Регистрационный номер лицензии на право осуществления образовательной деятельности Л035-01298-77/00622977
Лицензия на образовательную деятельность