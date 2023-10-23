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Продолжается набор на курсы по IT и информационной безопасности в Академией Кодебай. В ноябре стартуют сразу четыре новых потока по нескольким направлениям: разведка open source, программирование, реверс-инжиниринг и кибербезопасность.

Четыре факта о нас Команда этичных хакеров, сформированная из наших выпускников, является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований по этичному хакингу в СНГ The Standoff.

Наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP. Кроме того, сертификат или удостоверение о повышении квалификации получит каждый наш выпускник (и это не пустая бумажка, нас знают многие топовые работодатели).

Мы не забиваем голову бесполезной теорией, но даем гигантское количество практики. Причем в виде тех задач, которые реально решаются «в бою».

Наш преподавательский состав — реальные практики с опытом работы (причем многие из них — это действующие сотрудники структур, которых нельзя называть).

В ноябре в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

6 ноября – курс «Введение в реверс-инжиниринг»;

6 ноября – курс «Основы Linux»;

6 ноября – курс «Paranoid R+»;

6 ноября – курс «Боевой OSINT».

И бонусное комбо — «Боевой OSINT»+«Paranoid R+» со скидкой 20%. Это хороший выбор для тех, кто особенно тщательно следит за безопасностью своих устройств и приложений, а также хочет углубиться в тему разведки по открытым источникам и при этом сэкономить.

Первый шаг на пути в мир кибербезопасности. Базовые навыки работы с ОС Linux и подготовка себя к более глубокому изучению кибербезопасности.

Главные составляющие курса: сильная психологическая поддержка опытного куратора, более 70% практики — от виртуализации и архивации данных до изучения графического интерфейса — и одна из самых низких цен на рынке. Самое то для качественного и подробного знакомства с Linux.

После курса ты точно сможешь администрировать ОС на базовом уровне и двигаться дальше в мире IT в целом и кибербезопасности в частности.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 6 ноября 2023 года.

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Научись делать реверс-инжиниринг программ, написанных на языке ассемблера и Си, изучи готовые исполняемые файлы без наличия исходного кода на компилируемых языках, используя интерактивный дизассемблер IDA.

Период обучения: 5 месяцев.

Старт: 6 ноября 2023 года.

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Ты ничего не знаешь о системах защиты, но тебе надо защитить свои данные, и есть идея зарабатывать на этом?

Не проблема. После курса «Paranoid R+» ты сможешь настраивать защищенные системы продвинутого уровня, даже если до этого мог только клацать мышью по экрану.

Курс будет полезен всем, кто по роду деятельности связан с хранением или передачей конфиденциальной информации.

Все критически важные настройки, включая программное шифрование, выполняются исключительно на open source ПО, что почти полностью исключает закладку в программный код.

Период обучения: 2 месяца.

Старт: 6 ноября 2023 года.

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Боевой OSINT — курс от лучшей команды по этичному хакингу в СНГ, который научит получать разнообразную информацию из источников ClearNet и DarkNet, автоматически анализировать и верифицировать.

Наша трехмесячная программа обучения разработана таким образом, что вся информация постепенно и структурно усваивается по мере возрастания сложности уроков.

Всего в курс входят 18 уроков, экзамен и консультации преподавателя.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 6 ноября 2023 года.

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Грамотный аналитик, исследуя открытые источники, должен работать тихо и незаметно, как ниндзя.

Хочешь научиться искусству OSINT и при этом защитить свою приватность? У нас есть что тебе предложить.

С пакетом курсов «Боевой OSINT» и «Paranoid R+» ты станешь истинным исследователем цифрового мира. И все это со скидкой 20%

Обучающая программа гарантирует комфортную нагрузку и получение необходимого объема знаний. Наши кураторы на протяжении всего обучения будут проверять ваши решения, подсказывать наиболее оптимальные подходы и помогут достичь поставленных целей.

Период обучения: 5 месяцев.

Старт: с 6 по 16 ноября включительно.

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