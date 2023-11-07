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Последний в 2023 году набор на практические курсы по информационной безопасности ИНСЕКА уже открыт. Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми сталкиваются ИБ-специалисты каждый день.

Vulnerability management. Практический курс по управлению уязвимостями

На курсе вас ждут 11 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие обязанности специалиста по управлению уязвимостями.

Начните бесплатно.

Threat Hunting. Практический курс по поиску киберугроз

Получите навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки.

Начните бесплатно.

Threat Intelligence. Практический курс по киберразведке

В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз.

Начните бесплатно.

У нас учатся

Что еще важно

Учим тому, что точно пригодится в работе. Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми сталкиваются специалисты ИБ каждый день. При решении задач студенты используют реальные инструменты и платформы.

Без отрыва от работы. Комфортная нагрузка и гибкий график позволяют совмещать обучение и работу. В среднем студенту нужно выделять на прохождение курса 1,5 часа ежедневно в свободное от работы время.

Учим мыслить, а не нажимать на кнопки. Широкий взгляд, без концентрации на конкретных инструментах или вендорах. Пройдя курс, вы сразу сможете применять полученные навыки на практике.

Нет битых ссылок. Только актуальные инструменты в качестве примеров.

Доступ к курсу на 6 месяцев. Возвращайтесь к материалам и повторяйте изученное.

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