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Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) приглашает студентов, обучающихся по специальности информационная безопасность, принять участие в студенческих соревнованиях по кибербезопасности, которые пройдут 5–7 декабря на базе нового кампуса УрФУ в Новокольцовском районе, в рамках ИТ-конгресса и выставки «Форум будущего».

Киберучения – отличный способ проверить свои знания на практических примерах, развить критическое мышление, навыки командной работы и быстрого анализа информации. На соревнованиях участники разделятся на две команды RedTeam — атакующие и BlueTeam — защитники. Первые попробуют взломать инфраструктуру, а вторые расследовать инцидент взлома.

Принять участие в соревновании могут студенты всех российских вузов. Для этого необходимо собрать команду из 4–5 человек, зарегистрироваться на сайте мероприятия до 20 ноября и решить тестовое задание.

Кроме того, 5 и 6 декабря представители компаний УЦСБ, «Cбер», UDV Group и «Контур» проведут для всех желающих лекции и воркшопы по теме кибербезопасности. Принять участие в образовательной программе и пообщаться экспертами смогут все желающие. Зарегистрироваться в лекторий можно до 5 декабря по этой ссылке.

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