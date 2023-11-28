Erid: 2SDnjbrw5S8

Курс «Введение в информационную безопасность» предназначен для всех, кто хочет начать правильное знакомство с этой областью. По завершении обучения ты будешь иметь полное представление об информационной безопасности!

Занятия стартуют 4 декабря 2023 года, а записаться на курс можно до 14 декабря включительно. Длительность курса – 4 месяца. Цена — 39 990 рублей. Доступна рассрочка до 24 месяцев!

Внимание, скидка! В честь пятой безоговорочной победы Codeby в кибербитве Standoff, команда Академии Кодебай дарит всем подписчикам «Хакера» скидку 10% на все курсы, стартующие в декабре! При оплате сообщи менеджеру промокод XAKEP.

Всего за четыре месяца интенсивного обучения ты познакомишься с такими сферами, как: OSINT, веб, обратная разработка, бинарная эксплуатация, форензика, криптография, стеганография и эзотерические языки программирования.

Ты научишься находить уязвимости и эксплуатировать их, защищать сервер от перебора паролей, а также получишь практические навыки в тестировании и защите приложений.

Познакомишься с Python, PHP, базами данных и LAMP-стеком.

Освоишь основные консольные команды ОС Windows и Linux, узнаешь много нового об инструментах Kali Linux.

Все полученные навыки ты сможешь отработать в специальной практической лаборатории.

Также тебя ждет квалифицированная кураторская поддержка, живые вебинары, интересная и обширная программа обучения, удобный формат уроков, включающих методички, видеролики, практические и теоретические домашние задания, а также постоянное улучшение курса на основе отзывов учащихся.

Ознакомиться с описанием и записаться на курс можно здесь.

Если ты еще сомневаешься, определиться помогут отзывы тех, кто уже прошел курс. Также есть бесплатный промо-доступ к курсу на семь дней!

Другие курсы Академии Кодебай: https://codeby.school/training

Остались вопросы?

Позвони нам: +7 (499) 444-17-50

Или пиши на почту: school@codeby.email. Будем рады ответить на твои вопросы!

Реклама. Рекламодатель: ООО «АКАДЕМИЯ КОДЕБАЙ». ОГРН 1217700585651

Регистрационный номер лицензии на право осуществления образовательной деятельности Л035-01298-77/00622977

Лицензия на образовательную деятельность