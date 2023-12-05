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7 декабря 2023года в Москве, при поддержке Минцифры РФ, состоится аналитическая конференция «Код ИБ ИТОГИ». В числе спикеров: ИБ-руководители «Вконтакте», «Яндекс», «Тинькофф» и еще 30 топовых экспертов в области кибербезопасности.

На пленарной дискуссии, которая откроет программу, предметом обсуждения станут главные итоги года от участнкиов и экспертов отрасли. Далее в рамках конференции пройдут семь тематических секций, посвященные ключевым вопросам информационной безопасности:

1. Защита инфраструктуры

2. Анализ защищенности и расследование инцидентов

3. Культура кибербезопасности и работа с персоналом

4. Комплаенс

5. Защита данных

6. Построение SOC

7. Безопасная разработка

Модераторами на конференции выступят:

директор «Киберполигона» Лука Сафонов ;

; директор департамента «Киберполигон» в «Солар» Евгений Акимов ;

; управляющий директор в «Газпромбанк» Артем Калашников ;

; CEO в SECURITM.ru Николай Казанцев ;

; независимый ИБ-эксперт Алексей Плешков ;

; независимый ИБ-эксперт Сергей Рысин ;

; Security partner в «Тинькофф» Кирилл Вотинцев.

В число спикеров войдут:

независимый эксперт в сферах ИБ и ИТ Мона Архипова;

руководитель группы управления рисками ИБ соцсети «Вконтакте» Михаил Толчельников ;

; начальник управления «Росбанк» Александр Кондратенко;

генеральный директор Makves Антон Подкопаев ;

; генеральный директор Secure-T Харитон Никишин ;

; директор по стратегическим коммуникациям Sitronics Group Александр Дворянский ;

; основатель и СЕО Privacy Advocates Алексей Мунтян ;

; Fintech Compliance в «Яндекс» Александр Мизерин;

и многие другие.

Завершающей частью деловой программы станет прогноз-сессия. В ее рамках эксперты поделятся своим видением главных трендов 2024 года и точек роста в ИБ.

8 декабря стартует дополнительная программа «Итогов». В этот день состоится круглый стол со студентами «Идеальный специалист по ИБ в новой реальности», а также митап в офисе «Росбанка», где профи обменяются мнениями и опытом.

Участие в мероприятии бесплатно для собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов сферы ИТ и ИБ (кроме представителей ИТ-компаний), преподавателей кафедр ИТ и ИБ, а также журналистов .

Бо­лее под­робно ознакомить­ся с прог­раммой и зарегистрироваться на конференцию можно на сайте мероприятия.

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