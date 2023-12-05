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7 декабря 2023года в Москве, при поддержке Минцифры РФ, состоится аналитическая конференция «Код ИБ ИТОГИ». В числе спикеров: ИБ-руководители «Вконтакте», «Яндекс», «Тинькофф» и еще 30 топовых экспертов в области кибербезопасности.

На пленарной дискуссии, которая откроет программу, предметом обсуждения станут главные итоги года от участнкиов и экспертов отрасли.  Далее в рамках конференции пройдут семь тематических секций, посвященные ключевым вопросам информационной безопасности:

1. Защита инфраструктуры
2. Анализ защищенности и расследование инцидентов
3. Культура кибербезопасности и работа с персоналом
4. Комплаенс
5. Защита данных
6. Построение SOC
7. Безопасная разработка

Модераторами на конференции выступят:

  • директор «Киберполигона» Лука Сафонов;
  • директор департамента «Киберполигон» в «Солар» Евгений Акимов;
  • управляющий директор в «Газпромбанк» Артем Калашников;
  • CEO в SECURITM.ru Николай Казанцев;
  • независимый ИБ-эксперт Алексей Плешков;
  • независимый ИБ-эксперт Сергей Рысин;
  • Security partner в «Тинькофф» Кирилл Вотинцев.

В число спикеров войдут:

  • независимый эксперт в сферах ИБ и ИТ Мона Архипова;
  • руководитель группы управления рисками ИБ соцсети «Вконтакте» Михаил Толчельников;
  • начальник управления «Росбанк» Александр Кондратенко;
  • генеральный директор Makves Антон Подкопаев;
  • генеральный директор Secure-T Харитон Никишин;
  • директор по стратегическим коммуникациям Sitronics Group Александр Дворянский;
  • основатель и СЕО Privacy Advocates Алексей Мунтян;
  • Fintech Compliance в «Яндекс» Александр Мизерин;
  • и многие другие.

Завершающей частью деловой программы станет прогноз-сессия. В ее рамках эксперты поделятся своим видением главных трендов 2024 года и точек роста в ИБ.

8 декабря стартует дополнительная программа «Итогов». В этот день состоится круглый стол со студентами «Идеальный специалист по ИБ в новой реальности», а также митап в офисе «Росбанка», где профи обменяются мнениями и опытом.

Участие в мероприятии бесплатно для собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов сферы ИТ и ИБ (кроме представителей ИТ-компаний), преподавателей кафедр ИТ и ИБ, а также журналистов .

Бо­лее под­робно ознакомить­ся с прог­раммой и зарегистрироваться на конференцию можно на сайте мероприятия.

 Реклама. Рекламодатель: ООО «ЭКСПО-ЛИНК». ИНН: 6670051499

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