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Приглашаем тебя на очередную встречу в оффлайне! Тебя ждут интересные доклады, приятная атмосфера, еда и напитки. Изюминкой этой встречи станут погружение в особенное пространство «Кибердома» и экскурсия в фиджитал-киберполигон.

Когда: 14 декабря 2023 года, начало в 18:00 по московскому времени Где: улица 2-я Звенигородская дом 12, строение 18, «Кибердом» Стоимость: взнос 2500 рублей, который покроет еду и напитки Регистрация

Как обычно, мы ставим перед собой цель устроить приятную тусовку для наших читателей и всех тех, кто любит технологии, хакерскую романтику и общение с единомышленниками.

Наш митап будет фокусирован на обучении и душевном общении, свободном от коммерческой и рекламной активности. Среди гостей ожидаются основатель GameLand и Xakep.ru Дмитрий Агарунов и киберкриминалист Дмитрий Борощук.

В программе мероприятия:

аналитик рисков ИБ, сертифицированный PO, devops-инженер Илья Шмаков (Росбанк) расскажет про автоматизированный Quality Gate CI/CD ;

Александр Кондратенко, руководитель agile-команды, начальник управления рисками и развития процессов ИБ Росбанка поделится опытом в сфере управления рисками для клиента банка;

экскурсия в фиджитал-киберполигон.

Если у тебя или твоих друзей есть желание принять более активное участие в мероприятии и выступить с 20-минутным докладом на собственную тему, пиши на почту, будем рады интересным предложениям.

Так как количество мест ограничено, не забудь зарегистрироваться!

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