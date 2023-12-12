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Напоминаем о предстоящей офлайн-встрече, которая состоится 14 декабря. На митапе тебя ждут доклады, особая атмосфера и возможность окунуться в уникальное пространство «Кибердома». Поспеши зарегистрироваться, количество мест ограничено!

Дата: 14 декабря 2023 года Время: Начало в 18:00 по московскому времени Место: «Кибердом», улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 18 Взнос: 2500 рублей (покроет еду и напитки) Регистрация

«Хакер» проводит митап для читателей и тех, кто интересуется кибербезопасностью и ценит живое общение. Наш митап – это не просто встреча, а возможность научиться чему-то новому, обменяться опытом и провести время в компании единомышленников.

Кроме того, митап – это шанс погрузиться в атмосферу мультифункционального пространства «Кибердома» и посетить фиджитал-киберполигон, где ты сможешь увидеть и опробовать передовые технологии в области кибербезопасности.

Среди наших гостей будут основатель GameLand и Xakep.ru Дмитрий Агарунов и киберкриминалист Дмитрий Борощук.

В программе мероприятия:

аналитик рисков ИБ, сертифицированный PO, devops-инженер Илья Шмаков (Росбанк) расскажет про автоматизированный Quality Gate CI/CD;

Александр Кондратенко, руководитель agile-команды, начальник управления рисками и развития процессов ИБ Росбанка поделится опытом в сфере управления рисками для клиента банка;

экскурсия в фиджитал-киберполигон.

Если ты или твои друзья хотите выступить с 20-минутным докладом на собственную тему, присылайте предложения на почту. Мы всегда открыты новым идеям.

Рекомендуем поспешить с регистрацией на мероприятие, так как количество мест ограничено!

До встречи в «Кибердоме»!

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