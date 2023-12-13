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Академия Кодебай открывает набор на онлайн-курсы по информационной безопасности и IT. Команда компании является одним из лидеров в сфере этичного хакинга в RU-сегменте. В ходе обучения ученики не только осваивают теоретический материал, но и выполняют практические задачи.

Немного о нас Команда этичных хакеров, сформированная из наших выпускников, является единственным пятикратным чемпионом ТОП-соревнований по этичному хакингу в СНГ The Standoff.

Профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

Курсы для Академии Кодебай разрабатывают технические специалисты со стажем не менее четырех лет работы в IT-компаниях, совместно с квалифицированными методистами образовательных программ.

В январе в Академии Кодебай стартуют курсы:

9 января — курс «Основы Python»;

9 января — курс «Анализ защищенности приложений Андроид»;

15 января — курс «SQL-Injection Master».

Внимание, скидка! Команда Codeby дарит всем читателям «Хакера» скидку 10% на все курсы Академии Кодебай! Акция действует до конца 2023 года. Для получения скидки на обучение сообщи менеджеру при оформлении кодовое слово «ХАКЕР».

Курс идеально подойдет новичкам в сфере IT, желающим освоить один из самых популярных языков программирования в мире. Знания, полученные на курсе, станут прекрасной базой для понимания основ программирования, написания собственных программ и для будущего обучения на курсе «Python для пентестера».

На курсе изучаются основные конструкции языка, типы данных, отдельное внимание уделяется обработке исключений, работе с файлами, модулями, функциям и многому другому.

Период обучения: 2 месяца

Старт: 9 января

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Курс представляет собой интенсивное погружение в мир анализа и защиты мобильных приложений на ОС Android.

Ты изучишь устройство приложений Android, этапы их создания, а также методы реверс-инжиниринга и изменения кода. Особое внимание направлено на поиск и эксплуатацию уязвимостей в мобильных приложениях с использованием современных инструментов для статического и динамического анализа

Период обучения: 3 месяца

Старт: 9 января

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Самый полный курс по эксплуатации SQL-инъекций в СНГ и англоязычном пространстве.

На курсе ты познакомишься с основами и эксплуатацией SQL-инъекций, одного из наиболее распространенных и опасных видов атак на веб-приложения. Также ты узнаешь виды и способы эксплуатации этой уязвимости. Отдельно рассматриваются методы защиты систем от подобных атак.

Период обучения: 3 месяца

Старт: 15 января

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