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Напоминанием: сегодня вечером, в 18:00 по московскому времени, в кибербез-хабе «Кибердом» пройдет наша тусовка — митап «Хакера». В программе: доклады от представителей ИБ-отдела ИБ Росбанка, экскурсия по киберполигону и душевное общение. Стоимость участия — 2500 рублей (сбор покроет еду и напитки).

Дата: 14 декабря 2023 года Время: Начало в 18:00 по московскому времени Место: «Кибердом», улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 18 Взнос: 2500 рублей (покроет еду и напитки) Регистрация

«Хакер» приглашает на митап всех, кто увлекается кибербезопасностью и любит живое общение. Наш митап – это возможность узнать что-то новое, поделиться своим опытом и насладиться компанией единомышленников.

Среди гостей ожидаются создатель GameLand и Xakep.ru Дмитрий Агарунов и киберкриминалист Дмитрий Борощук.

В программе мероприятия:

аналитик рисков ИБ, сертифицированный PO, devops-инженер Илья Шмаков (Росбанк) поделится своими знаниями об автоматизированном Quality Gate CI/CD;

Александр Кондратенко, лидер agile-команды, глава управления рисками и развития процессов ИБ Росбанка расскажет о своем опыте в сфере управления рисками для клиента банка;

экскурсия по фиджитал-киберполигону, где ты сможешь испытать современные технологии в области кибербезопасности.

Встретимся в «Кибердоме»!

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