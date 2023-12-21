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В этом году мы выпустили ограниченный тираж бумажного спецвыпуска «Хакера», в который вошли лучшие статьи 2015–2017 годов. Тираж на нашем складе уже почти подошел к концу, поэтому советуем поторопиться с заказом!

Напоминаем, что в спецвыпуск вошли темы номеров с середи­ны 2015 года по середи­ну 2017-го, то есть луч­шие статьи за пер­вые два года пос­ле перехо­да «Хакера» в циф­ру. Это уникальный шанс про­честь их на бумаге.

Каж­дая из ста­тей сопровождается пол­ноцвет­ной обложкой соответствующего номера, а также ком­мента­риями авто­ров и редак­торов, приложивших руку к соз­данию матери­ала. Таким обра­зом читатель получает не толь­ко уни­каль­ный сувенир, но и воз­можность заг­лянуть за кулисы. Этот номер насчитывает 200 полос, поч­ти вдвое боль­ше выпус­ка образца 2015 года.

Заказать журнал можно в интернет-магазине. Цена составит 2000 рублей с учетом почтовых расходов.

Редкий бумажный экземпляр «Хакера» станет отличным подарком для тебя самого и любого ценителя хакерской культуры.

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