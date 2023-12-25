Erid: 2SDnjcxBMnY

27 декабря 2023 года (в 19:15 по московскому времени), приглашаем на В среду,(в 19:15 по московскому времени), приглашаем на ознакомительный вебинар , посвященный основам создания устройств интернета вещей. На вебинаре будет создано несколько небольших проектов (включая светофор и сигнализацию). Также ты узнаешь, как будут проходить занятия на одноименном курсе, который стартует в январе, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Ведущим вебинара и курса выступит Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

На вебинаре ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython.

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Курс стартует совсем скоро

23 января 2024 года стартуют занятия на одноименном курсе по созданию IoT-устройств.

Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python).

На курсе тебя ждут:

принципы работы устройств интернета вещей;

основы программирования на Micropython;

создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);

проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;

создание бота для управления лампочкой;

настройка всего окружения (только продвинутый курс);

после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.

Продолжительность обучения — шесть или семь недель, в зависимости от выбранного уровня.

Занятия будут проходить по вторникам (в 18:00 и 19:15 по московскому времени), и мы сохраним для тебя видеозаписи всех уроков. Также ученикам будет доступен закрытый Discord-сервер для общения с преподавателем и группой.

Полная стоимость обучения составит 15 000–20 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru

Реклама. Рекламодатель ООО «Медиа Кар». ИНН 7743602720