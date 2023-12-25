Xakep #295. Приемы рыбалки
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Ведущим вебинара и курса выступит Виктор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».
Статьи
С некоторыми статьями Виктора ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на вебинар, но статьи полезные и помогут уже сейчас погрузиться в тему.
На вебинаре ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython.
Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.
Курс стартует совсем скоро
23 января 2024 года стартуют занятия на одноименном курсе по созданию IoT-устройств.
Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python).
На курсе тебя ждут:
- принципы работы устройств интернета вещей;
- основы программирования на Micropython;
- создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);
- проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;
- создание бота для управления лампочкой;
- настройка всего окружения (только продвинутый курс);
- после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.
Продолжительность обучения — шесть или семь недель, в зависимости от выбранного уровня.
Занятия будут проходить по вторникам (в 18:00 и 19:15 по московскому времени), и мы сохраним для тебя видеозаписи всех уроков. Также ученикам будет доступен закрытый Discord-сервер для общения с преподавателем и группой.
Полная стоимость обучения составит 15 000–20 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!
Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru
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