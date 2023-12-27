Erid: 2SDnje8QUEU

Напоминаем: сегодня, 27 декабря 2023 года (в 19:15 по московскому времени), пройдет бесплатный вебинар, посвященный основам создания устройств IoT.

Вести вебинар будет Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств, хорошо знакомый многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

Статьи

С некоторыми статьями Виктора ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на вебинар, но статьи полез­ные и помогут уже сейчас погрузиться в тему.

На ознакомительном занятии ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также на вебинаре будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.

Кроме того, на вебинаре ты узнаешь, как будут проходить занятия на одноименном курсе, который стартует в январе, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Реклама. Рекламодатель ООО «Медиа Кар». ИНН 7743602720

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии