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Напоминаем: сегодня, 27 декабря 2023 года (в 19:15 по московскому времени), пройдет бесплатный вебинар, посвященный основам создания устройств IoT.

Вести вебинар будет Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств, хорошо знакомый многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

На ознакомительном занятии ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также на вебинаре будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.

Кроме того, на вебинаре ты узнаешь, как будут проходить занятия на одноименном курсе, который стартует в январе, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

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