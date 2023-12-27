Xakep #295. Приемы рыбалки
Erid: 2SDnje8QUEU
Напоминаем: сегодня, 27 декабря 2023 года (в 19:15 по московскому времени), пройдет бесплатный вебинар, посвященный основам создания устройств IoT.
Вести вебинар будет Виктор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств, хорошо знакомый многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».
Статьи
С некоторыми статьями Виктора ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на вебинар, но статьи полезные и помогут уже сейчас погрузиться в тему.
На ознакомительном занятии ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также на вебинаре будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.
Кроме того, на вебинаре ты узнаешь, как будут проходить занятия на одноименном курсе, который стартует в январе, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.
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