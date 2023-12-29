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В январе 2024 года начнутся занятия на курсах, посвященных изучению основ и базовых концепций программирования на Python, а также основам создания устройств интернета вещей. Набор в группы уже открыт. Начни год с прокачки своих скиллов!

Python с нуля

  • Начало занятий: 25 января
  • Стоимость обучения: 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)
  • Длительность курса: 1,5 месяца
  • Уровень подготовки: с нуля
  • Записаться на курс

25 января 2024 года стартует практический курс «Python с нуля», направленный на изучение основ и базовых концепций программирования на Python. Курс будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.

На занятиях ты научишься:

  • основам программирования на Python;
  • работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
  • разработке Telegram-ботов;
  • написанию парсеров сайтов;
  • созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», и разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Статьи

С опуб­ликован­ными в «Хакере» стать­ями Ивана ты можешь озна­комить­ся по ссыл­кам. Их чтение необязательно для записи на курс, но статьи полез­ные.

Основы создания IoT-устройств

  • Начало занятий: 23 января
  • Стоимость обучения: 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)
  • Длительность курса: 6 или 7 недель
  • Уровень подготовки: базовый или продвинутый
  • Записаться на курс

23 января 2024 года начинаются занятия на курсе по созданию IoT-устройств.

Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python). Продолжительность обучения будет зависеть от выбранного уровня.

На курсе тебя ждут:

  • принципы работы устройств интернета вещей;
  • основы программирования на Micropython;
  • создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);
  • проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;
  • создание бота для управления лампочкой;
  • настройка всего окружения (только продвинутый курс);
  • после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.

Ведущий курса — Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

Статьи

С некоторыми статьями Виктора ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на курс, но статьи полез­ные и помогут уже сейчас погрузиться в тему.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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