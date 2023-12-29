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В январе 2024 года начнутся занятия на курсах, посвященных изучению основ и базовых концепций программирования на Python, а также основам создания устройств интернета вещей. Набор в группы уже открыт. Начни год с прокачки своих скиллов!

Python с нуля

Начало занятий : 25 января

: 25 января Стоимость обучения : 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)

: 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%) Длительность курса : 1,5 месяца

: 1,5 месяца Уровень подготовки : с нуля

: с нуля Записаться на курс

25 января 2024 года стартует практический курс «Python с нуля», направленный на изучение основ и базовых концепций программирования на Python. Курс будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.

На занятиях ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», и разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Основы создания IoT-устройств

Начало занятий : 23 января

: 23 января Стоимость обучения : 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)

: 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%) Длительность курса : 6 или 7 недель

: 6 или 7 недель Уровень подготовки : базовый или продвинутый

: базовый или продвинутый Записаться на курс

23 января 2024 года начинаются занятия на курсе по созданию IoT-устройств.

Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python). Продолжительность обучения будет зависеть от выбранного уровня.

На курсе тебя ждут:

принципы работы устройств интернета вещей;

основы программирования на Micropython;

создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);

проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;

создание бота для управления лампочкой;

настройка всего окружения (только продвинутый курс);

после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.

Ведущий курса — Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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