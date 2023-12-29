Xakep #295. Приемы рыбалки
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В январе 2024 года начнутся занятия на курсах, посвященных изучению основ и базовых концепций программирования на Python, а также основам создания устройств интернета вещей. Набор в группы уже открыт. Начни год с прокачки своих скиллов!
Python с нуля
- Начало занятий: 25 января
- Стоимость обучения: 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)
- Длительность курса: 1,5 месяца
- Уровень подготовки: с нуля
- Записаться на курс
25 января 2024 года стартует практический курс «Python с нуля», направленный на изучение основ и базовых концепций программирования на Python. Курс будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.
На занятиях ты научишься:
- основам программирования на Python;
- работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
- разработке Telegram-ботов;
- написанию парсеров сайтов;
- созданию графических интерфейсов на PyQt.
Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», и разработчик приложения для Android «Python для новичков».
C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.
Статьи
С опубликованными в «Хакере» статьями Ивана ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на курс, но статьи полезные.
Основы создания IoT-устройств
- Начало занятий: 23 января
- Стоимость обучения: 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)
- Длительность курса: 6 или 7 недель
- Уровень подготовки: базовый или продвинутый
- Записаться на курс
23 января 2024 года начинаются занятия на курсе по созданию IoT-устройств.
Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python). Продолжительность обучения будет зависеть от выбранного уровня.
На курсе тебя ждут:
- принципы работы устройств интернета вещей;
- основы программирования на Micropython;
- создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);
- проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;
- создание бота для управления лампочкой;
- настройка всего окружения (только продвинутый курс);
- после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.
Ведущий курса — Виктор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям, как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».
Статьи
С некоторыми статьями Виктора ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на курс, но статьи полезные и помогут уже сейчас погрузиться в тему.
Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.
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