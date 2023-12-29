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Напоминаем, что на нашем складе почти закончился тираж ограниченного бумажного спецвыпуска «Хакера»! В номер вошли лучшие статьи 2015–2017 годов, то есть луч­шие статьи за пер­вые два года пос­ле перехо­да «Хакера» в циф­ру. Если не хочешь упустить уникальный шанс про­честь их на бумаге, рекомендуем поторопиться с заказом.

Каж­дая из ста­тей сопровождается пол­ноцвет­ной обложкой соответствующего номера, а также ком­мента­риями авто­ров и редак­торов, приложивших руку к соз­данию матери­ала. Таким обра­зом читатель получает не толь­ко уни­каль­ный сувенир, но и воз­можность заг­лянуть за кулисы. Этот номер насчитывает 200 полос, поч­ти вдвое боль­ше выпус­ка образца 2015 года.

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