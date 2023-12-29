Xakep #295. Приемы рыбалки
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Каждая из статей сопровождается полноцветной обложкой соответствующего номера, а также комментариями авторов и редакторов, приложивших руку к созданию материала. Таким образом читатель получает не только уникальный сувенир, но и возможность заглянуть за кулисы. Этот номер насчитывает 200 полос, почти вдвое больше выпуска образца 2015 года.
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