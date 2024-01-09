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11 января (18:00 по московскому времени) приглашаем на ознакомительный вебинар по изучению основ и базовых концепций программирования на Python. На вебинаре ты получишь представление о том, как будут проходить занятия на грядущем курсе, а также сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Традиционный бесплатный вебинар предваряет начало занятий на курсе «Python с нуля», который стартует 25 января. Курс будет полезен как будущим веб-разработчикам, так и тем, кто только начинает свой путь в программировании.

Ведущим курса и ознакомительного занятия выступает Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», а также разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Регистрация на вебинар бесплатна, просто заполни форму по ссылке.

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