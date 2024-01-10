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16 января (18:00 по московскому времени) состоится бесплатный вебинар, посвященный основам создания устройств интернета вещей.

Ведущим вебинара выступит Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также с 2014 года Виктор является автором «Хакера», и знаком нашим читателям по многочисленным статьям.

Ознакомительное занятие предваряет старт курсов «Основы создания IoT-устройств», которые начнутся 23 января 2024 года. Вебинар позволит понять, интересен ли тебе полный курс под руководством этого преподавателя.

На занятии ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython.

Регистрация на вебинар бесплатна, просто заполни форму по ссылке.

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