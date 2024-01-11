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Напоминаем: сегодня, в 18:00 по московскому времени, пройдет ознакомительный вебинар «Python с нуля». Занятие предваряет старт одноименного курса, направленного на изучение основ и базовых концепций программирования на Python.

Ведущим курса и ознакомительного вебинара выступит Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», а также разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

На вебинаре ты получишь представление о том, как будут проходить занятия, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Регистрация на занятие бесплатна, просто заполни форму по ссылке.

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