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Напоминаем: сегодня, в 18:00 по московскому времени, пройдет ознакомительный вебинар  «Python с нуля». Занятие предваряет старт одноименного курса, направленного на изучение основ и базовых концепций программирования на Python.

Ведущим курса и ознакомительного вебинара выступит Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», а также разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.


Статьи

С опуб­ликован­ными в «Хакере» стать­ями Ивана ты можешь озна­комить­ся по ссыл­кам. Их чтение необязательно для записи на курс или вебинар, но статьи полез­ные.

На вебинаре ты получишь представление о том, как будут проходить занятия, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Регистрация на занятие бесплатна, просто заполни форму по ссылке.

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