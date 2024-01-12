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16 января (18:00 по московскому времени) приглашаем на ознакомительный открытый вебинар, посвященный основам создания устройств интернета вещей.

На вебинаре ты получишь базовое пред­став­ление о том, как работа­ют умные устрой­ства, а акцент будет сделан на язык программирования Micropython. В ходе занятия будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.

Ведущим вебинара выступит Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Напоминаем, что курс «Основы создания IoT-устройств» стартует 23 января 2024 года, и набор учеников уже открыт! Ты сможешь выбрать базовый или продвинутый уровень обучения и опробовать одно из популярных направлений — разработку для интернета вещей, расширив арсенал своих навыков новой компетенцией по программированию умных устройств.

Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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