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Не успел посетить открытый вебинар «Python с нуля», прошедший на этой неделе? Не беда! 18 января (в 18:00 по московскому времени) состоится еще одно открытое занятие, направленное на изучение основ и базовых концепций программирования на Python.

Ведущим открытого вебинара выступит Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», а также разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Напоминаем, что пробный вебинар предваряет старт новой группы на курсе «Python с нуля», занятия на котором начнутся 25 января 2024 года. Курс будет полезен как будущим веб-разработчикам, так и тем, кто только начинает свой путь в программировании.

Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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