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Сегодня, в 18:00 (по московскому времени) состоится открытый вебинар, посвященный основам программирования устройств интернета вещей.

Занятие проведет Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Кроме того, с 2014 года Виктор является автором «Хакера», и знаком нашим читателям по многочисленным статьям.

На вебинаре ты получишь базовое представление о том, как работают умные устройства, и познакомишься с популярным симулятором микроконтроллеров. Акцент будет сделан на язык программирования Micropython. Также во время занятия будет создано несколько небольших проектов, включая светофор и сигнализацию.

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Напоминаем, что вебинар является бесплатной частью курсов «Основы создания IoT-устройств», которые стартуют 23 января 2024 года, и набор учеников уже открыт!

Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python). Ты сможешь опробовать популярное направление — разработку для интернета вещей, расширив арсенал своих навыков новой компетенцией по программированию умных устройств.

Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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