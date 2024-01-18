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Напоминаем: уже сегодня, в 18:00 по московскому времени, пройдет открытый вебинар, посвященный основами и базовыми концепциями программирования на Python. Приходи, будет интересно!

Занятие проведет Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», а также разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Открытое занятие является бесплатной частью курса «Python с нуля», новый поток на котором стартует 25 января 2024 года. Курс будет полезен как будущим веб-разработчикам, так и тем, кто только делает первые шаги в программировании.

Python может пригодиться тебе в самых разных сферах жизни и работы. Ты сможешь использовать Python для создания сайтов, игр, мобильных приложений, анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и множества других задач.

Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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