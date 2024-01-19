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Книга раскрывает большинство известных на сегодняшний день методов социальной инженерии, направленных на получение несанкционированного доступа к корпоративной информации, а также предлагает конкретные способы защиты от нее — как организационные, так и технические. Приведены практические примеры фишинговых писем, раскрыты применяемые мошенниками тактики и психологические приемы, рассмотрен используемый ими программный инструментарий. Автор подробно описывает трюки, позволяющие вводить пользователей в заблуждение, а также наглядно демонстрирует примеры использования различных векторов атак: по электронной почте, в мессенджерах, в социальных сетях, а также в реальной жизни.
В этом издании ты найдешь:
- 130 практических примеров атак;
- методику создания 10 000 сценариев учебных атак;
- более 110 ссылок на дополнительную полезную информацию;
- пошаговую инструкцию для проведения учебных атак от этапа подготовки до составления отчета;
- десятки организационных и технических методов защиты от социальной инженерии в компаниях.
В отличие от других книг, написанных авторами «Хакера», большинство разделов этого издания ранее не публиковалось на страницах журнала в виде отдельных статей. Книга будет полезна сотрудникам служб безопасности предприятий, пентестерам, руководителям IT-отделов компаний, желающих повысить осведомленность своих сотрудников, психологам, изучающим социальную инженерию, а также всем, кто интересуется вопросами защиты от сетевых мошенников.
Приобрести книгу «Контролируемый взлом. Библия социальной инженерии» и ознакомиться с ее содержанием можно на сайте издательства «БХВ».
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