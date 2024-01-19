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Ког­да мы про­изно­сим фра­зу «Соци­аль­ная инже­нерия», пер­вым на ум при­ходит извес­тный аме­рикан­ский хакер Кевин Мит­ник. Одна­ко Кевин был пер­воот­кры­вате­лем, при­думы­вав­шим идеи и про­веряв­шим их на прак­тике пря­мо на ходу. За минув­шие годы соци­аль­ная инже­нерия прев­ратилась в нас­тоящую тех­нологию со сво­ими методи­ками и инс­тру­мен­тами. Об этих инс­тру­мен­тах под­робно рас­ска­зыва­ет кни­га нашего пос­тоян­ного авто­ра Юрия Дру­гача «Кон­тро­лиру­емый взлом. Биб­лия соци­аль­ной инже­нерии».

Кни­га рас­кры­вает боль­шинс­тво извес­тных на сегод­няшний день методов соци­аль­ной инже­нерии, нап­равлен­ных на получе­ние несан­кци­они­рован­ного дос­тупа к кор­поратив­ной информа­ции, а так­же пред­лага­ет кон­крет­ные спо­собы защиты от нее — как орга­низа­цион­ные, так и тех­ничес­кие. При­веде­ны прак­тичес­кие при­меры фишин­говых писем, рас­кры­ты при­меня­емые мошен­никами так­тики и пси­холо­гичес­кие при­емы, рас­смот­рен исполь­зуемый ими прог­рам­мный инс­тру­мен­тарий. Автор под­робно опи­сыва­ет трю­ки, поз­воля­ющие вво­дить поль­зовате­лей в заб­лужде­ние, а так­же наг­лядно демонс­три­рует при­меры исполь­зования раз­личных век­торов атак: по элек­трон­ной поч­те, в мес­сен­дже­рах, в соци­аль­ных сетях, а так­же в реаль­ной жиз­ни.

В этом изда­нии ты най­дешь:

  • 130 прак­тичес­ких при­меров атак;
  • ме­тоди­ку соз­дания 10 000 сце­нари­ев учеб­ных атак;
  • бо­лее 110 ссы­лок на допол­нитель­ную полез­ную информа­цию;
  • по­шаго­вую инс­трук­цию для про­веде­ния учеб­ных атак от эта­па под­готов­ки до сос­тавле­ния отче­та;
  • де­сят­ки орга­низа­цион­ных и тех­ничес­ких методов защиты от соци­аль­ной инже­нерии в ком­пани­ях.

В отли­чие от дру­гих книг, написан­ных авто­рами «Хакера», боль­шинс­тво раз­делов это­го изда­ния ранее не пуб­ликова­лось на стра­ницах жур­нала в виде отдель­ных ста­тей. Кни­га будет полез­на сот­рудни­кам служб безопас­ности пред­при­ятий, пен­тесте­рам, руково­дите­лям IT-отде­лов ком­паний, жела­ющих повысить осве­дом­ленность сво­их сот­рудни­ков, пси­холо­гам, изу­чающим соци­аль­ную инже­нерию, а так­же всем, кто инте­ресу­ется воп­росами защиты от сетевых мошен­ников.

При­обрести кни­гу «Кон­тро­лиру­емый взлом. Биб­лия соци­аль­ной инже­нерии» и озна­комить­ся с ее содер­жани­ем мож­но на сай­те изда­тель­ства «БХВ».

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