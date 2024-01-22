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Напоминаем, что занятия на курсе «Основы создания IoT-устройств» стартуют уже завтра, 23 января 2024 года. Успей записаться!

Начало занятий : 23 января

: 23 января Стоимость обучения : 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)

: 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%) Длительность курса : 6 или 7 недель

: 6 или 7 недель Уровень подготовки : базовый или продвинутый

: базовый или продвинутый Записаться на курс

Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python). Продолжительность обучения будет зависеть от выбранного уровня.

На курсе тебя ждут:

принципы работы устройств интернета вещей;

основы программирования на Micropython;

создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);

проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;

создание бота для управления лампочкой;

настройка всего окружения (только продвинутый курс);

после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.

Ведущий курса — Вик­тор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств, который хорошо знаком многим нашим читателям как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если ты не успел посетить один из наших ознакомительных вебнаров, можешь ознакомиться с записью. Так ты получишь представление о грядущих занятиях и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

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