Xakep #296. Вирусы против Windows
Erid: 2SDnjch95X6
Напоминаем, что занятия на курсе «Основы создания IoT-устройств» стартуют уже завтра, 23 января 2024 года. Успей записаться!
- Начало занятий: 23 января
- Стоимость обучения: 15 000–20 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)
- Длительность курса: 6 или 7 недель
- Уровень подготовки: базовый или продвинутый
- Записаться на курс
Занятия будут проходить в двух группах: базового уровня (для слушателей с любым уровнем подготовки) и продвинутого уровня (потребуется знание Python). Продолжительность обучения будет зависеть от выбранного уровня.
На курсе тебя ждут:
- принципы работы устройств интернета вещей;
- основы программирования на Micropython;
- создание бота с помощью визуального конструктора AimyLogic (базовый курс) или Python (продвинутый курс);
- проект в симуляторе Wokwi — умная лампочка, управляемая через IoT-протокол MQTT;
- создание бота для управления лампочкой;
- настройка всего окружения (только продвинутый курс);
- после ты сможешь, не изменяя код, использовать его на реальном устройстве.
Ведущий курса — Виктор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств, который хорошо знаком многим нашим читателям как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».
Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!
Если ты не успел посетить один из наших ознакомительных вебнаров, можешь ознакомиться с записью. Так ты получишь представление о грядущих занятиях и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.
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