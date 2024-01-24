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Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми ИБ-специалисты сталкиваются каждый день. При решении задач студенты используют реальные инструменты и платформы.

Vulnerability management. Практический курс по управлению уязвимостями.

На курсе вас ждут 11 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие обязанности специалиста по управлению уязвимостями.

Начните бесплатно.

Threat Hunting. Практический курс по поиску киберугроз.

Получите навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки.

Начните бесплатно.

Threat Intelligence. Практический курс по киберразведке.

В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз.

Начните бесплатно.

Digital Forensics & Incident Response. Практический курс по мониторингу и реагированию на инциденты.

Получите навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности.

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Аналитик SOC. Практический курс по мониторингу и реагированию на инциденты

Получите навыки выявления киберугроз и оперативного реагирования на ИБ-инциденты с помощью инструментов класса SIEM и IRP\SOAR.

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Open CTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз.

Единственный русскоязычный курс, который научит пользоваться платформой OpenCTI, чтобы упростить процесс анализа киберугроз, детально изучить киберугрозы, представить данные в удобном виде для анализа, создавать собственные отчеты, выявлять тренды киберугроз.

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Воркшоп «Работа с отчетами и приоритезация уязвимостей с помощью внешних источников».

Разберем отчет с уязвимостями, научимся обогащать уязвимости из разных источников и приоритезируем их.

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У нас учатся

Что еще важно

Учим тому, что точно пригодится в работе. Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми сталкиваются специалисты ИБ каждый день. При решении задач студенты используют реальные инструменты и платформы.

Без отрыва от работы. Комфортная нагрузка и гибкий график позволяют совмещать обучение и работу. В среднем студенту нужно выделять на прохождение курса 1,5 часа ежедневно в свободное от работы время.

Учим мыслить, а не нажимать на кнопки. Широкий взгляд, без концентрации на конкретных инструментах или вендорах. Пройдя курс, вы сразу сможете применять полученные навыки на практике.

Нет битых ссылок. Только актуальные инструменты в качестве примеров.

Доступ к курсу на 6 месяцев. Возвращайтесь к материалам и повторяйте изученное.

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