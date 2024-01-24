Xakep #296. Вирусы против Windows
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Напоминаем, что новый поток на практическом курсе «Python с нуля» стартует уже завтра, 25 января 2024 года. Еще есть время записаться!
- Начало занятий: 25 января
- Стоимость обучения: 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)
- Длительность курса: 1,5 месяца
- Уровень подготовки: с нуля
- Записаться на курс
Курс направлен на изучение основ и базовых концепций программирования на Python и будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.
На занятиях ты научишься:
- основам программирования на Python;
- работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
- разработке Telegram-ботов;
- написанию парсеров сайтов;
- созданию графических интерфейсов на PyQt.
Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», и разработчик приложения для Android «Python для новичков».
C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.
Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!
Если ты не успел посетить один из наших ознакомительных вебнаров, можешь ознакомиться с записью. Вебинар демонстрирует качество, уровень и структуру обучения грядущего курса. Так ты получишь представление о грядущих занятиях и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.
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