Erid: 2SDnjcyqT36

Напоминаем, что новый поток на практическом курсе «Python с нуля» стартует уже завтра, 25 января 2024 года. Еще есть время записаться!

Начало занятий : 25 января

: 25 января Стоимость обучения : 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%)

: 18 000 рублей (скидка для подписчиков до 50%) Длительность курса : 1,5 месяца

: 1,5 месяца Уровень подготовки : с нуля

: с нуля Записаться на курс

Курс направлен на изучение основ и базовых концепций программирования на Python и будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.

На занятиях ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python», и разработчик приложения для Android «Python для новичков».

C 2016 года Иван создает на Python сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Если ты не успел посетить один из наших ознакомительных вебнаров, можешь ознакомиться с записью. Вебинар демонстрирует качество, уровень и структуру обучения грядущего курса. Так ты получишь представление о грядущих занятиях и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь связаться с нами по почте: irinamaii@glc.ru.

Реклама. Рекламодатель ООО «Медиа Кар». ИНН 7743602720. 18+