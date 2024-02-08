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Новые уязвимости в операционных системах и программных продуктах обнаруживаются едва ли не каждый день, а разработчики оперативно выпускают закрывающие их обновления и патчи. Эта «борьба снаряда и брони» продолжается непрерывно на протяжении многих лет, поэтому чтобы всегда быть в курсе событий, необходимо следить за новостями и читать профильные издания.

Именно такое издание — новый сборник «Хакерство. Секреты мастерства», в который вошли самые лучшие, тщательно отобранные статьи из нашего журнала. В этом сборнике ты найдешь избранные публикации наших авторов: Caster, sploitem, saruman9, DrieVlad, W0lFreaK, qeewqq, kclo3, Марсель Шагиев, Александр Михайлов. К слову, твой текст тоже может выйти в составе следующего сборника, если ты станешь автором журнала «Хакер».

Прочитав эту книгу, ты узнаешь, как:

осуществлять атаки NTLM Relay и защищаться от них,

искать уязвимости в сетевом оборудовании MikroTik и использовать его для постэксплуатации,

обезопасить MikroTik от хакерских атак,

обнаруживать и использовать уязвимости DOM XSS,

выполнять фаззинг JS-приложений с помощью Fuzzilli,

использовать ошибку use after free в движке Blink,

искать уязвимости в приложениях Android на примере Viber,

заставить исполняемые файлы Linux сопротивляться отладке,

выявить уязвимость в драйвере AdGuard для Windows,

осуществлять GRE-пивотинг поверх сетевого оборудования,

подделывать данные, передаваемые GPS-спутниками.

Возможно, ты уже читал какие‑то из вошедших в сборник статей, но книга всегда будет под рукой — даже когда ты вдруг окажешься далеко от компа, или на твоем смартфоне сядет батарея. А еще ее можно дать почитать друзьям! Книга доступна во всех российских книжных магазинах, а также на сайте издательства БХВ.

Специально для наших читателей мы припасли секретный хакерский промокод XAKEP (ланиницей), который дает скидку 25% при заказе книги на сайте издательства. Код нужно ввести на этапе оформления заказа, нажав на надпись «У вас есть купон? Нажмите здесь для введения кода».

Торопись, количество книг ограничено!

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