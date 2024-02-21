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Курс «Тестирование WEB-приложений на проникновение» (WAPT) предназначен для всех, кто хочет продолжить изучение веб-пентеста. По завершении обучения ты получишь полное представление об аудите безопасности веб-приложений!
Занятия начинаются 1 марта, а записаться на курс можно до 11 марта включительно. Длительность курса – 4 месяца. Стоимость обучения — 59 990 рублей (возможна рассрочка до 24 месяцев).
За четыре месяца интенсивных занятий ученики познакомятся с общей теорией, подготовкой рабочего окружения, веб-уязвимостями, пост-эксплуатацией, инструментальными средствами, социальной инженерией и многим другим.
В течение курса ты:
- научишься проводить аудит безопасности веб-приложений, применяя различные техники — SQL injection, CMD injection, Cross Site Scripting, PHP injection, Server Side Template injection;
- освоишь основные методы пассивного и активного фаззинга;
- узнаешь о различных техниках обхода авторизации и основных видах клиентских атак.
После окончания курса ты:
- сможешь участвовать в Bug Bounty и зарабатывать деньги;
- сможешь организовывать защиту веб-приложений от популярных видов атак;
- узнаешь все об этичном хакинге;
- сможешь повышать привилегии на скомпрометированном сервере.
Все полученные навыки ученики могут отработать в лаборатории Академии Кодебай. При возникновении вопросов и сложностей с выполнением домашних заданий или усвоением материала, всегда есть возможность обратиться к опытному наставнику.
Лучшим ученикам Академия Кодебай поможет в трудоустройстве.
Тебя ждут живые вебинары, интересная и обширная программа обучения, удобный формат получения знаний из методичек и видеороликов. Для каждого урока дается свое домашнее задание, с теоретической базой и практикой.
Если остались сомнения, определиться помогут отзывы тех, кто уже прошел курс. Также есть бесплатный промо-доступ к курсу на семь дней!
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