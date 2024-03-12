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14 марта, в 19:00 по московскому времени, приглашаем на эксклюзивный вебинар буткемпа SaintCode специально для Xakep.ru. Тема занятия: «План развития фронтенд-разработчика: эффективное обучение JS, React, HTML/CSS».

Ведущими вебинара выступят основатель и руководитель SaintCode Bootcamp и студии веб-разработки KOJO, карьерный консультант Евгений Гриценко, а также преподаватели буткемпа — Данил Данилов и Саша Плыгун.

Этот вебинар отлично подойдет, если ты:

думаешь, что новичку нереально устроиться на работу в 2024 году;

хочешь узнать, какие технологии сделают тебя востребованным специалистом;

в поиске наставника для получения первой работы в IT;

отправляешь кучу откликов, но не получаете приглашений на собеседования;

сомневаешься в обещаниях больших онлайн-школ.

На вебинаре ты получишь ценную информацию о:

возможностях для карьерного роста в сфере IT;

требованиях работодателей к начинающим специалистам;

практических советах по развитию критического мышления;

особенностях обучения в SaintCode Bootcamp и его преимуществах;

актуальных технологиях, важных для изучения в настоящее время.

SaintCode Bootcamp – твой проводник в мир фронтенд-разработки. SaintCode – это хардкорное погружение в HTML/CSS, JavaScript, React и Git, написание проектов для портфолио, подготовка к собеседованиям и помощь в трудоустройстве.

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