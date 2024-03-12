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14 марта, в 19:00 по московскому времени, приглашаем на эксклюзивный вебинар буткемпа SaintCode специально для Xakep.ru. Тема занятия: «План развития фронтенд-разработчика: эффективное обучение JS, React, HTML/CSS».
Ведущими вебинара выступят основатель и руководитель SaintCode Bootcamp и студии веб-разработки KOJO, карьерный консультант Евгений Гриценко, а также преподаватели буткемпа — Данил Данилов и Саша Плыгун.
Этот вебинар отлично подойдет, если ты:
- думаешь, что новичку нереально устроиться на работу в 2024 году;
- хочешь узнать, какие технологии сделают тебя востребованным специалистом;
- в поиске наставника для получения первой работы в IT;
- отправляешь кучу откликов, но не получаете приглашений на собеседования;
- сомневаешься в обещаниях больших онлайн-школ.
На вебинаре ты получишь ценную информацию о:
- возможностях для карьерного роста в сфере IT;
- требованиях работодателей к начинающим специалистам;
- практических советах по развитию критического мышления;
- особенностях обучения в SaintCode Bootcamp и его преимуществах;
- актуальных технологиях, важных для изучения в настоящее время.
SaintCode Bootcamp – твой проводник в мир фронтенд-разработки. SaintCode – это хардкорное погружение в HTML/CSS, JavaScript, React и Git, написание проектов для портфолио, подготовка к собеседованиям и помощь в трудоустройстве.
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