В апреле в Москве состоится форум «Территория безопасности 2024: все pro ИБ» – ежегодное мероприятие, включающее в себя четыре конференции, а также выставку отечественных технологий информационной безопасности.

Когда : 4 апреля 2024 года

: 4 апреля 2024 года Где : Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33)

: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33) Сайт: https://www.comnews-conferences.ru/tb2024

На мероприятии будут представлены различные доклады и мастер-классы в сфере информационной безопасности. Эксперты и гости обсудят текущий ландшафт угроз, обзоры и инсайты в рамках четырех конференций:

Также в рамках мероприятия пройдет ИБ-выставка. На стендах экспонентов можно будет проконсультироваться со специалистами, ознакомиться с демо-версиями продуктов и подобрать ПО для конкретных бизнес-задач.

Чтобы предложить собственный доклад и стать спикером на форуме «Территория безопасности 2024», свяжись с организаторами по адресу conf@comnews.ru.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Участие для руководителей ИБ-департаментов бесплатное!

Реклама. Рекламодатель ООО «КомНьюс Груп». ИНН 7708218776. Erid: 2SDnjcPsiUH