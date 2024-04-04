1 апреля 2024 года в Академии Кодебай начались занятия на курсе «Специалист SOC (Центра мониторинга инцидентов информационной безопасности)». Запись открыта до 10 апреля!

Курс подготовлен командой Codeby, топ-1 по этичному хакингу и многократными победителями The Standoff. Он будет полезен как новичкам, так и опытным специалистам.

На занятиях ты получишь:

понимание целей, задач и структуры типового SOC;

разберешься в организация процессов Vulnerability Management, Threat Intelligence, Threat Hunting, Patch Management и Incident Response (IR) с помощью бесплатного ПО;

узнаешь о мониторинге событий и инцидентов информационной безопасности, а также способах их устранения;

сможешь определиться с ролью, которая наиболее интересна тебе в SOC, а также получишь понимание о работе SOC;

изучишь полезные онлайн-сервисы, которые пригодятся в работе (Virustotal, MITRE ATT&CK, национальной базы знаний уязвимостей США);

научишься администрированию СЗИ — межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и антивирусной защиты, SIEM-системы, средств анализа сетевого трафика и IRP.

После окончания обучения ты будешь готов к современным угрозам и научишься предотвращать материальный и репутационный ущерб, а также получишь сертификат/удостоверение о повышении квалификации.

«Ландшафт угроз стремительно меняется. В большинстве случаев необходим комплексный подход к обучению, включающий решения разных классов и затрагивающий все основные процессы Security Operation Center (SOC). Присоединяйтесь к нам и превратите ваши страхи в уверенность, а сомнения в силу», — говорят авторы курса.

Чтобы записаться на занятия, пиши нам в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50. А еще можно перейти по этой ссылке и получить бесплатный промодоступ к курсу на 7 дней!

Также этой весной в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

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