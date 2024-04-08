8 апреля в Академии Кодебай начинаются занятия на курсе «Анализ защищенности приложений Android». Курс посвящен изучению мобильных приложений под ОС Android. На занятиях рассматривается устройство Android-приложений, этапы создания мобильного приложения, приемы реверса и изменения кода. Также подробно рассмотрен поиск и эксплуатация уязвимостей в мобильных приложениях для Android.

Продолжительность занятий составит три месяца. За это время учащиеся научатся пользоваться современными инструментами для статического и динамического анализа приложений для Android. Каждое занятие сопровождается заданием для самостоятельного выполнения. По завершении курса слушателям предлагается пройти тест и составить отчет об уязвимостях приложения.

В программе курса:

приемы работы с инструментами реверса;

типовые уязвимости мобильных приложений Android;

динамический анализ приложений – Frida;

Оwasp Mobile;

организация работ по пентесту мобильного приложения.

По завершении курса ты получишь следующие компетенции:

проведение пентестов мобильных приложений;

анализ безопасности кода и исследование угроз;

участие в процессах безопасной разработки мобильных приложений;

обнаружение и устранение уязвимостей;

оценка защищенности мобильных приложений;

разработка стратегии защиты данных приложений.

Курс будет полезен как новичкам с базовыми понятиями об алгоритмах и операционных системах, так и специалистам по пентесту, желающим лучше изучить анализ мобильных приложений, а также разработчикам мобильных приложений, для повышения уровня защищенности разрабатываемых продуктов.

После прохождения обучения ты получишь удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Чтобы стать участником первого потока, пиши нам в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50.

Также этой весной в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

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Старт: 6 мая (запись открыта до 16 мая)

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Период обучения: 6 месяцев

Старт: 6 мая (запись открыта до 16 мая)

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Период обучения: 3 месяца

Старт: 6 мая

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