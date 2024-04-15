17 апреля (18:00 по московскому времени) состоится открытый вебинар , посвященный проектированию ботов для различных целей.

Создание ботов для многих стало первым шагом в преодолении страха перед IT. Используя современный конструктор AimyLogic, ты познакомишься с простым способом проектирования собственных ботов для различных целей, обладая минимальными навыками программирования.

Ведущим вебинара выступит Виктор Паперно, проверенный преподаватель, опытный разработчик роботов и умных устройств. Также Виктор хорошо знаком многим нашим читателям как автор многочисленных статей на «Хабре» и в «Хакере».

Участие в вебинаре бесплатно, просто заполни форму по ссылке.

Ознакомительное занятие предваряет старт курса «Создание ботов на базе AimyLogic», который начнется 14 мая 2024 года. Вебинар позволит понять, интересен ли тебе полный курс под руководством этого преподавателя.

Каждое занятие курса будет посвящено созданию определенного бота, например, для заполнения форм или проведения квизов. Также ты научишься работать с AimyLogic и погрузишься в основы JS, которые нужны для использования в ботах.

Если у тебя остались вопросы, пиши на irinamaii@glc.ru, и мы обязательно во всем разберемся!

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