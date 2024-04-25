5 июня в Москве во второй раз состоится «БеКон» — конференция по безопасности контейнеров и контейнерных сред. Комьюнити соберется снова, чтобы вместе со спикерами обсудить острые темы, важные моменты и нестандартные решения в области безопасности контейнеров и K8s.
Мероприятие организовано компанией Luntry — российским решением для защиты контейнеров и Kubernetes.
Что в программе?
Среди спикеров — специалисты по контейнеризации из Luntry, Tinkoff, «Яндекс Финтеха», Samokat.tech, «СберТеха», «Фланта», «Лаборатории Числитель».
В докладах будут подниматься актуальные темы, касающиеся безопасности контейнерных сред в 2024 году. Эксперты расскажут:
- почему защитой K8s должно заниматься целое подразделение;
- насколько важны Linux user namespace и Service Mesh;
- как правильно читать Kubernetes AuditLog.
Кроме того, спикеры поделятся опытом работы с Kubernetes на примере кейсов своих компаний. Гости конференции узнают о внедрении авторизованных политик от «Яндекс Финтех» и про разработку собственного решения при работе с мультитенантностью от «Флант».
Чем конференция может помочь компаниям с Kubernetes?
Цель организаторов «БеКона» — предоставить актуальную информацию в области контейнерной безопасности и помочь обеспечить ее с применением современных подходов: DevSecOps, ShiftLeftSecurity, ZeroTrust, Security/Policy-as-Code и других.
Конференция будет полезна архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, DevOps/DevSecOps, специалистам и руководителям ИБ-департаментов.
Участники смогут познакомиться и лично пообщаться с представителями известных компаний, со спикерами и признанными экспертами в сфере безопасности контейнеров.
Что было на «БеКоне» в 2023?
В прошлом году мероприятие посетили более 350 человек, а на сцене выступили эксперты из OZON, Tinkoff, Райффайзен Банк, «Яндекс.Облако», «Вконтакте», «Флант», BI.ZONE.
Узнать, как прошел «БеКон 2023», скачать доклады или посмотреть их записи можно по ссылке.
Условия участия в мероприятии доступны на сайте конференции.
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