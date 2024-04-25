5 июня в Москве во второй раз состоится «БеКон» — конференция по безопасности контейнеров и контейнерных сред. Комьюнити соберется снова, чтобы вместе со спикерами обсудить острые темы, важные моменты и нестандартные решения в области безопасности контейнеров и K8s.

Мероприятие организовано компанией Luntry — российским решением для защиты контейнеров и Kubernetes.

Что в программе?

Среди спикеров — специалисты по контейнеризации из Luntry, Tinkoff, «Яндекс Финтеха», Samokat.tech, «СберТеха», «Фланта», «Лаборатории Числитель».

В докладах будут подниматься актуальные темы, касающиеся безопасности контейнерных сред в 2024 году. Эксперты расскажут:

почему защитой K8s должно заниматься целое подразделение;

насколько важны Linux user namespace и Service Mesh;

как правильно читать Kubernetes AuditLog.

Кроме того, спикеры поделятся опытом работы с Kubernetes на примере кейсов своих компаний. Гости конференции узнают о внедрении авторизованных политик от «Яндекс Финтех» и про разработку собственного решения при работе с мультитенантностью от «Флант».

Чем конференция может помочь компаниям с Kubernetes?

Цель организаторов «БеКона» — предоставить актуальную информацию в области контейнерной безопасности и помочь обеспечить ее с применением современных подходов: DevSecOps, ShiftLeftSecurity, ZeroTrust, Security/Policy-as-Code и других.

Конференция будет полезна архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, DevOps/DevSecOps, специалистам и руководителям ИБ-департаментов.

Участники смогут познакомиться и лично пообщаться с представителями известных компаний, со спикерами и признанными экспертами в сфере безопасности контейнеров.

Что было на «БеКоне» в 2023?

В прошлом году мероприятие посетили более 350 человек, а на сцене выступили эксперты из OZON, Tinkoff, Райффайзен Банк, «Яндекс.Облако», «Вконтакте», «Флант», BI.ZONE.

Узнать, как прошел «БеКон 2023», скачать доклады или посмотреть их записи можно по ссылке.

Условия участия в мероприятии доступны на сайте конференции.

Реклама. Рекламодатель: ООО «КлаудРан». ИНН 7804685734