В этом году второй международный киберфестиваль Positive Hack Days будет проходить с 23 по 26 мая на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве. Мероприятие поделено на две основные зоны: в закрытой части пройдет традиционная конференция для технических специалистов и представителей бизнеса. В отрытой зоне фестиваля, доступной всем желающим бесплатно, гостей ждут интерактивные инсталляции, которые помогут познакомиться с цифровым миром и прокачать киберграмотность.

PHDays Fest 2

В этом году впервые все посетители смогут увидеть кибербитву Standoff — противостояние команд «белых» хакеров и защитников виртуальных государств. В этот раз за общий призовой фонд в 15 млн рублей сразятся более 30 команд атакующих, разделенных на два противостоящих лагеря. На обновленном киберполигоне они поборются за контроль над ресурсами сразу двух виртуальных государств.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в квесте. Посетители попробуют спасти от разрушения Кибергород под управлением искусственного интеллекта, который начал давать сбои. В игровой форме гости смогут узнать, какие опасности таят в себе умные устройства, как правильно очищать память гаджетов перед их утилизацией, а также познакомятся с историями телефонных взломов.

На площадке научно-популярного хак-феста у всех участников будет возможность погрузиться в мир цифровых технологий и познакомиться с их создателями. Гости фестиваля смогут напрямую прикоснуться к достижениям российской науки в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

«В этом году Positive Hack Days впервые пройдет на площадке спорткомплекса “Лужники” и второй раз — в формате большого городского киберфестиваля, — рассказывает Виктория Алексеева, программный директор PHDays Fest 2. — Фестиваль открыт для всех желающих, в нем можно принять участие всей семьей, потому что кибербезопасность касается всех. Мы будем очень рады видеть на мероприятии молодых энтузиастов технологий и информационной безопасности. Специально для них мы подготовили целую программу, включающую научно-популярные лекции, воркшопы, конкурсы и HR-активности. С помощью телемоста к основной площадке также присоединятся студенты вузов из других российских городов».

25 мая в Нижнем Новгороде на ЦИПР Tech Week пройдет часть молодежного дня киберфестиваля PHDays. Мероприятие состоится в «Академии Маяк» имени А.Д. Сахарова. К участию приглашаются школьники и студенты, начинающие специалисты, а также желающие освоить навыки киберграмотности. Участие в молодежном дне киберфестиваля бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.

Техническая и деловая программы

В закрытой части фестиваля соберутся представители индустрии кибербезопасности — от начинающих специалистов до именитых экспертов, CIO и CISO крупных IT-компаний. Более 250 спикеров выступят с докладами об актуальных вопросах информационной безопасности в рамках технического и делового треков.

Техническая программа PHDays Fest 2 охватывает такие направления, как противодействие хакерам и реагирование на инциденты, новые техники и векторы атак, эксплуатация уязвимостей, разработка и защита приложений, технологии машинного обучения и их безопасность. В этой же части состоится комьюнити-трек с докладами про проекты в сфере кибербезопасности на базе открытого исходного кода.

В бизнес-треке фестиваля участники рассмотрят вопросы архитектуры защищенного предприятия, результативной кибербезопасности и успешного общения CISO с топ-менеджерами. Кроме того, спикеры обсудят, как устроены рынки ИБ и создание эффективного центра противодействия угрозам.

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