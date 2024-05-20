Ежегодная независимая премия для этичных хакеров Pentest award открывает прием заявок. У пентестеров есть шанс заявить о своих достижениях и показать свой вклад в развитие российского ИБ-рынка. В этом году количество номинаций увеличилось до шести.

Номинации и награды

В прошлом году участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма и забрали 12 наград. Напомним, что лучшие работы из номинаций «Пробив», «Fuck the Logic» и Bypass были опубликованы на страницах «Хакера».

В этом году количество номинаций увеличилось до шести, по три призовых места в каждой:

пробив WEB: идентификация и эксплуатация уязвимостей в веб-сервисах, API и других компонентах веб-приложений; пробив инфраструктуры: проникновение и эксплуатация уязвимостей сетевой инфраструктуры, включая, но не ограничиваясь, сетевыми устройствами, сетевыми сервисами и IoT-устройствами; девайс: исследования технических недостатков, обнаруженных в разнообразных устройствах, прошивках и окружении; h ack the logic: обнаружение самых топовых логических багов; раз bypass, два bypass: самый красивый обход средств защиты информации; ловись рыбка: самый оригинальный фишинг или попытка засоциалить сотрудников.



Главный приз — стеклянная именная статуэтка за первое место, Macbook, билеты на конференцию OFFZON и максимальный почет сообщества этичных хакеров. За вторые и третьи места призеры получат iPhone, смарт-часы, а также подарки от партнеров проекта: комплект мерча от BI.ZONE Bug Bounty, умные колонки, мерч и экскурсию от VK Bug Bounty.

Церемония награждения состоится 2 августа 2024 года в Москве.

Участие и оценки жюри

Участие в Pentest award бесплатное, необходимо только отправить заявку и рассказать о своем лучшем проекте в свободной форме. Не нужно раскрывать эксплоиты: любые шаги в цепочке эксплуатации могут быть полностью анонимны, а детали могут быть скрыты. Главное — отразить сам подход и идею.

Жюри премии обращает внимание на развернутое повествование, описание контекста и вводных, скрины и пруфы наличия уязвимостей, нестандартный подход и креативность, а также сложность эксплуатации, например, применение эксплоитов собственной разработки, длительный ресерч и другие особенности.

Независимый совет жюри состоит из лучших практикующих оффенсив-безопасников топовых российских компаний. Проголосовав и посовещавшись, в конце июля они представят шорт-лист номинантов.

Состав жюри:

Илья Карпов — руководитель отдела исследований кибербезопасности и разработки сценариев киберучений в национальном киберполигоне. Зарегистрировал более 300 CVE, ТОП-5 BDU ФСТЭК. Сооснователь сообщества RUSCADASEC и группы исследователей SCADAXSECURITY;

— руководитель отдела исследований кибербезопасности и разработки сценариев киберучений в национальном киберполигоне. Зарегистрировал более 300 CVE, ТОП-5 BDU ФСТЭК. Сооснователь сообщества RUSCADASEC и группы исследователей SCADAXSECURITY; Павел Топорков — независимый исследователь, багхантер, докладчик на международных конференциях, автор уязвимостей нулевого дня в продуктах SIEMENS, REDIS, OPENSTACK и других;

— независимый исследователь, багхантер, докладчик на международных конференциях, автор уязвимостей нулевого дня в продуктах SIEMENS, REDIS, OPENSTACK и других; Вячеслав Касимов — CISO в МКБ, одного из топ-10 входящих в системно-значимые. Уже 15 лет работает на позициях CISO в крупнейших банках России и НСПК. Имеет большой опыт построения практической информационной безопасности с нуля, проектирования комплексных систем информационной безопасности и антифрода. Является адептом риск-ориентированного подхода к построению информационной безопасности и использования в работе лучших мировых практик;

— CISO в МКБ, одного из топ-10 входящих в системно-значимые. Уже 15 лет работает на позициях CISO в крупнейших банках России и НСПК. Имеет большой опыт построения практической информационной безопасности с нуля, проектирования комплексных систем информационной безопасности и антифрода. Является адептом риск-ориентированного подхода к построению информационной безопасности и использования в работе лучших мировых практик; Михаил Сидорук — руководитель управления анализа защищенности BI.ZONE;

— руководитель управления анализа защищенности BI.ZONE; Дмитрий Морев — директор по информационной безопасности RuStore. Более 15 лет в ИБ. Основное направление — AppSec и безопасность инфраструктуры;

— директор по информационной безопасности RuStore. Более 15 лет в ИБ. Основное направление — AppSec и безопасность инфраструктуры; Антон Лопаницын (bo0om) — исследователь информационной безопасности и отраслевой блогер. Победитель прошлогоднего Pentest award в номинации Hack the logic;

(bo0om) — исследователь информационной безопасности и отраслевой блогер. Победитель прошлогоднего Pentest award в номинации Hack the logic; Роман Шемякин — Lead Application Security Engineer at Yandex;

— Lead Application Security Engineer at Yandex; Сергей Кузминов — руководитель отдела тестирования на проникновение и RedTeam в BI.ZONE;

— руководитель отдела тестирования на проникновение и RedTeam в BI.ZONE; Вадим Шелест — руководитель группы анализа защищенности в Wildberries. Более 12 лет занимается проведением пентестов и Red/Purple Teaming проектов. Автор многочисленных статей тему практической ИБ, спикер международных конференций. Автор канала PurpleBear;

— руководитель группы анализа защищенности в Wildberries. Более 12 лет занимается проведением пентестов и Red/Purple Teaming проектов. Автор многочисленных статей тему практической ИБ, спикер международных конференций. Автор канала PurpleBear; Павел Никитин — руководитель Red & Purple Team VK. Улучшает защищенность инфраструктуры VK. Более 10 лет в индустрии информационной безопасности, проверял на прочность системы ОПК, банков и различных коммерческих организаций;

— руководитель Red & Purple Team VK. Улучшает защищенность инфраструктуры VK. Более 10 лет в индустрии информационной безопасности, проверял на прочность системы ОПК, банков и различных коммерческих организаций; Роман Панин — руководитель направления архитектуры ИБ в МТС и автор Telegram-канала «Пакет Безопасности»;

— руководитель направления архитектуры ИБ в МТС и автор Telegram-канала «Пакет Безопасности»; Александр Герасимов — CISO и сооснователь Awillix, компании-организатора Pentest award.

Прием заявок открыт до 23 июня 2024 года. Больше информации ты найдешь на сайте проекта: https://award.awillix.ru/.

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