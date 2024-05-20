Xakep #300. Номер триста
Ежегодная независимая премия для этичных хакеров Pentest award открывает прием заявок. У пентестеров есть шанс заявить о своих достижениях и показать свой вклад в развитие российского ИБ-рынка. В этом году количество номинаций увеличилось до шести.
Номинации и награды
В прошлом году участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма и забрали 12 наград. Напомним, что лучшие работы из номинаций «Пробив», «Fuck the Logic» и Bypass были опубликованы на страницах «Хакера».
В этом году количество номинаций увеличилось до шести, по три призовых места в каждой:
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- пробив WEB: идентификация и эксплуатация уязвимостей в веб-сервисах, API и других компонентах веб-приложений;
- пробив инфраструктуры: проникновение и эксплуатация уязвимостей сетевой инфраструктуры, включая, но не ограничиваясь, сетевыми устройствами, сетевыми сервисами и IoT-устройствами;
- девайс: исследования технических недостатков, обнаруженных в разнообразных устройствах, прошивках и окружении;
- hack the logic: обнаружение самых топовых логических багов;
- раз bypass, два bypass: самый красивый обход средств защиты информации;
- ловись рыбка: самый оригинальный фишинг или попытка засоциалить сотрудников.
Главный приз — стеклянная именная статуэтка за первое место, Macbook, билеты на конференцию OFFZON и максимальный почет сообщества этичных хакеров. За вторые и третьи места призеры получат iPhone, смарт-часы, а также подарки от партнеров проекта: комплект мерча от BI.ZONE Bug Bounty, умные колонки, мерч и экскурсию от VK Bug Bounty.
Церемония награждения состоится 2 августа 2024 года в Москве.
Участие и оценки жюри
Участие в Pentest award бесплатное, необходимо только отправить заявку и рассказать о своем лучшем проекте в свободной форме. Не нужно раскрывать эксплоиты: любые шаги в цепочке эксплуатации могут быть полностью анонимны, а детали могут быть скрыты. Главное — отразить сам подход и идею.
Жюри премии обращает внимание на развернутое повествование, описание контекста и вводных, скрины и пруфы наличия уязвимостей, нестандартный подход и креативность, а также сложность эксплуатации, например, применение эксплоитов собственной разработки, длительный ресерч и другие особенности.
Независимый совет жюри состоит из лучших практикующих оффенсив-безопасников топовых российских компаний. Проголосовав и посовещавшись, в конце июля они представят шорт-лист номинантов.
Состав жюри:
- Илья Карпов — руководитель отдела исследований кибербезопасности и разработки сценариев киберучений в национальном киберполигоне. Зарегистрировал более 300 CVE, ТОП-5 BDU ФСТЭК. Сооснователь сообщества RUSCADASEC и группы исследователей SCADAXSECURITY;
- Павел Топорков — независимый исследователь, багхантер, докладчик на международных конференциях, автор уязвимостей нулевого дня в продуктах SIEMENS, REDIS, OPENSTACK и других;
- Вячеслав Касимов — CISO в МКБ, одного из топ-10 входящих в системно-значимые. Уже 15 лет работает на позициях CISO в крупнейших банках России и НСПК. Имеет большой опыт построения практической информационной безопасности с нуля, проектирования комплексных систем информационной безопасности и антифрода. Является адептом риск-ориентированного подхода к построению информационной безопасности и использования в работе лучших мировых практик;
- Михаил Сидорук — руководитель управления анализа защищенности BI.ZONE;
- Дмитрий Морев — директор по информационной безопасности RuStore. Более 15 лет в ИБ. Основное направление — AppSec и безопасность инфраструктуры;
- Антон Лопаницын (bo0om) — исследователь информационной безопасности и отраслевой блогер. Победитель прошлогоднего Pentest award в номинации Hack the logic;
- Роман Шемякин — Lead Application Security Engineer at Yandex;
- Сергей Кузминов — руководитель отдела тестирования на проникновение и RedTeam в BI.ZONE;
- Вадим Шелест — руководитель группы анализа защищенности в Wildberries. Более 12 лет занимается проведением пентестов и Red/Purple Teaming проектов. Автор многочисленных статей тему практической ИБ, спикер международных конференций. Автор канала PurpleBear;
- Павел Никитин — руководитель Red & Purple Team VK. Улучшает защищенность инфраструктуры VK. Более 10 лет в индустрии информационной безопасности, проверял на прочность системы ОПК, банков и различных коммерческих организаций;
- Роман Панин — руководитель направления архитектуры ИБ в МТС и автор Telegram-канала «Пакет Безопасности»;
- Александр Герасимов — CISO и сооснователь Awillix, компании-организатора Pentest award.
Прием заявок открыт до 23 июня 2024 года. Больше информации ты найдешь на сайте проекта: https://award.awillix.ru/.
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