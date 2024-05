20 июня в Екатеринбурге, при поддержке Министерства цифрового развития и связи Свердловской области, состоится пятая ежегодная конференция IT IS conf, посвященная вопросам развития информационных технологий и решению задач информационной безопасности.

Среди участников мероприятия — крупнейшие ИТ-компании России. Конференция соберет экспертов в сфере ИТ и кибербезопасности со всей страны, руководителей ИТ-компаний, глав профильных министерств и представителей бизнес-структур для обмена опытом и актуальной информацией о тенденциях на рынке ИТ и ИБ.

В этом году основными темами станут:

Отдельные тематические треки также будут посвящены обсуждению практических кейсов и методов безопасной разработки, сетевой безопасности, расследованию инцидентов, применению современных информационных технологий.

Кроме того, в рамках IT IS conf будут организованы воркшопы и выставка с презентациями решений наиболее востребованных отечественных разработчиков.

«Как действующие участники федерального рынка информационных технологий и решений в сфере информационной безопасности мы делаем конференцию для практиков, с максимальной пользой для работы, с самой актуальной информацией от экспертов в нашей сфере. Ключевая особенность IT IS conf — плотность полезного контента. Здесь за один день можно получить массу ценных знаний, которые помогают в решении практических задач, а также отличный заряд профессиональной мотивации и драйва, который так необходим в непростой работе руководителя или специалиста по ИТ и ИБ. Мы уделяем большое внимание уровню экспертизы спикеров и качественному нетворкингу», — отмечает Татьяна Щенникова, директор по маркетингу УЦСБ, организатора IT IS conf.