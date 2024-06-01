Две недели назад в честь 25-летия «Хакера» мы запустили квест, и, похоже, слегка пережестили. Пока что до финала дошел ровно один человек! Победитель получает главный приз, но участников ждет еще много интересного.

Поздравляем Олега Архонова с прохождением! Олег получает Flipper Zero, второй бумажный спецвыпуск «Хакера» и годовую подписку на сайт. Кстати, это уже не первый раз, когда он выигрывает в конкурсе «Хакера». В 2007 году Олег, по его словам, ходил на X-Party и выиграл клавиатуру.

Что ж, первый приз, может быть уже ушел, но участников ждет еще четыре бумажных спецвыпуска (их рассылка запланирована на июль), девять годовых подписок на Xakep.ru, а главное — самые интересные задания.

Пройдя квест, ты получишь много ценных навыков: посмотришь, как выглядят программы на Verilog, и узнаешь прикольные факты даже о такой простой вещи, как IP-адреса. Будут и развлечения: можно немного погонять в Minecraft на нашем сервере и получить необычную ачивку.

Одна беда: первую страницу мы пока что так и не починили, но, думаем, ты все равно разберешься!