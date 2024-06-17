24 июня в Академии Кодебай стартует курс «Active Directory». Этот поток станет последним, который проведут сами авторы курса — HackerRalf (Михаил Порываев) и BlackRabbit (Павел Никитин).

Курс создан для практикующих пентестеров, специалистов в области информационной безопасности, системных администраторов и всех желающих изучить атаки на Active Directory с нуля.

Михаил Порываев (HackerRalf) и Павел Никитин (BlackRabbit) в последний раз поделятся подробным «руководством пользователя», с материалами и инструкциями о том, как приходить в компанию и выполнять коммерческий пентест внутренней инфраструктуры. В видеоинтервью на YouTube Павел Никитин рассказывает о самом курсе и своем карьерном треке в ИБ и Purple Team.

На курсе тебя ждут:

архитектура AD и ее базис;

компоненты ADСS, Exchange, Kerberos, Microsoft SQL Server и центр сертификации (как их взломать?);

харденинг в AD, добыча критичной информации, развитие по инфраструктуре;

информация о том, как закрепиться внутри;

техники и эксплоиты.

«Когда много ломаешь, когда у тебя накапливается бэкграунд, наступает момент, когда ты хочешь поделиться тем, что знаешь, заняться чем-то созидательным. Мы собрались год назад, Сергей из Академии Кодебай, Хакер Ральф и я, как раз после The Standoff. Мы захотели быть первыми, кто выпустит материал по Active Directory в таком объеме», — рассказывает Павел Никитин, пятикратный победитель The Standoff.

Практическая лаборатория AD содержит 16 виртуальных машин, которые требуется сломать. Ученики смогут опробовать все самые актуальные атаки на Active Directory, проработав более 100 рабочих тасков при поддержке кураторов.

Для комфортного прохождения курса понадобится только ноутбук или ПК с возможностью запуска виртуальных машин.

После окончания занятий ты будешь готов к современным угрозам и научишься предотвращать материальный и репутационный ущерб, а также получишь сертификат/удостоверение о повышении квалификации.

«Сегодня в RU-сегменте аналогов такого курса нет. Мы стремились сделать его на голову выше зарубежных аналогов, таких как Penetration Tester eXtreme version 2 от ELearnSecurity и курса Red Team Operator от Rasta Mouse. Курс получился насыщенным, практичным и актуальным, основываясь на базе реальных коммерческих пентестов», — говорит Сергей Попов, Генеральный директор ООО «Академия Кодебай».

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