Ежегодная независимая премия для этичных хакеров Pentest award продолжает поиск самых выдающихся работ, относящихся к разным стадиям имитации хакерских атак. Не упусти шанс побороться за звание лучшего этичного хакера, получить призы и познакомиться с единомышленниками.

Зачастую, находя какие-то баги, пентестеры получают от разработчиков либо игнорирование, либо ответ «спасибо, исправим», но раз в году за эту работу можно получить реальное вознаграждение.

Чтобы принять участие в Pentest award нужно:

вспомнить свой самый выдающейся похек; описать его своими словами (скрой чувствительные данные, если необходимо); отправить заявку через сайт.

Не нужно досконально описывать каждый случай и раскрывать секреты, достаточно описать ход мыслей и результат эксплуатации.

В этом году количество номинаций увеличилось до шести:

пробив WEB: идентификация и эксплуатация уязвимостей в веб-сервисах, API и других компонентах веб-приложений;

идентификация и эксплуатация уязвимостей в веб-сервисах, API и других компонентах веб-приложений; пробив инфраструктуры: проникновение и эксплуатация уязвимостей сетевой инфраструктуры, включая, но не ограничиваясь, сетевыми устройствами, сетевыми сервисами и IoT-устройствами;

проникновение и эксплуатация уязвимостей сетевой инфраструктуры, включая, но не ограничиваясь, сетевыми устройствами, сетевыми сервисами и IoT-устройствами; девайс: исследования технических недостатков, обнаруженных в разнообразных устройствах, прошивках и окружении;

исследования технических недостатков, обнаруженных в разнообразных устройствах, прошивках и окружении; hack the logic: обнаружение самых топовых логических багов;

обнаружение самых топовых логических багов; раз bypass, два bypass: самый красивый обход средств защиты информации;

самый красивый обход средств защиты информации; ловись рыбка: самый оригинальный фишинг или попытка засоциалить сотрудников.

За победу в каждой номинации участники получают MacBook, за второе место — iPhone, за третье — Apple Watch.

Также, благодаря партнерам премии, финалисты получат: умные колонки и подарки от партнеров проекта VK Bug Bounty, билеты на конференцию OFFZONE, традиционные гранты на обучение на любых курсах CyberED и, конечно, эксклюзивные именные статуэтки Pentest award.

Прием заявок открыт до 14 июля 2024 года.

Церемония награждения Pentest award пройдет 2 августа 2024 года в Москве.

Напоминаем, чтобы попасть на церемонию награждения, нужно войти в ТОП-10 со своим кейсом.

Делись своими наработками на https://award.awillix.ru!

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