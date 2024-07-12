Xakep #301. Магия виртуализации
Напоминаем о скором выходе второго бумажного спецвыпуска «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы, ранее не публиковавшиеся в «бумаге». Тираж уже передан в печать, но мы продолжаем принимать заказы, и у тебя еще есть шанс пополнить свою коллекцию!
Второй спецвыпуск насчитывает 240 страниц и станет прекрасным дополнением к твоему архиву, а также отличным подарком и сувениром для любого ценителя технологий и кибербеза.
Что внутри?
В этот выпуск вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные в то время и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghira;
- и многому другому.
Все статьи сопровождаются комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.
У тебя все еще есть шанс пополнить свою коллекцию. Тираж уже в печати, и мы уверены, что этот номер станет настоящим сокровищем для каждого нашего читателя.
Поспеши оформить заказ, пока не закончились свободные экземпляры! Один журнал стоит 1500 рублей с учетом почтовых расходов.
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