Напоминаем о скором выходе второго бумажного спецвыпуска «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы, ранее не публиковавшиеся в «бумаге». Тираж уже передан в печать, но мы продолжаем принимать заказы, и у тебя еще есть шанс пополнить свою коллекцию!

Второй спецвыпуск насчитывает 240 страниц и станет прекрасным дополнением к твоему архиву, а также отличным подарком и сувениром для любого ценителя технологий и кибербеза.

Что внутри?

В этот выпуск вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные в то вре­мя и посвященные:

социальной инженерии;

шифрованию в мессенджерах;

уязвимостям IOT;

китайским хакерским группировкам;

взлому iPhone;

программированию FPGA;

даркнету;

реверс-инжинирингу гаджетов;

фреймворку Ghira;

и многому другому.

Все статьи сопровождаются комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.

У тебя все еще есть шанс пополнить свою коллекцию. Тираж уже в печати, и мы уверены, что этот номер станет настоящим сокровищем для каждого нашего читателя.

Поспеши оформить заказ, пока не закончились свободные экземпляры! Один журнал стоит 1500 рублей с учетом почтовых расходов.

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