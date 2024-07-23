Академия Кодебай представляет новый курс «Специалист по тестированию на проникновение в информационные системы», который стартует 22 июля 2024 года. Курс охватывает все аспекты ИБ и пентестинга, предоставляя студентам практические и теоретические знания.

Курс подготовлен Codeby Academy, одной из ведущих команд по информационной безопасности в RU-пространстве. Академия существует более пяти лет и имеет аккредитации таких сертификатов, как CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

Период обучения: 10 месяцев (9 месяцев занимают занятия с преподавателем и изучение ключевых тем, и еще месяц — стажировка и экзамен). Старт занятий: 22 июля 2024 года. Стоимость: 89 990 рублей для физических лиц.

Автором курса выступает Денис Соколов — старший архитектор ИБ, вирусный аналитик, этичный хакер с опытом в ИБ более 10 лет. Последние четыре года он занимается проектами в области «наступательной безопасности».

Курс состоит из 24 модулей, среди которых:

введение в Kali Linux;

создание и использование BindShell и ReverseShell;

анализ сетевого трафика и написание Bash-сценариев;

пассивный и активный сбор информации, а также сканирование уязвимостей;

атаки на веб-приложения, Active Directory и клиентов;

использование публичных эксплоитов и обход антивирусной защиты;

повышение привилегий и парольные атаки;

перенаправление портов и туннелирование;

использование Metasploit Framework и PowerShell Empire;

завершение курса с практическими проектами.

Учеников ждут: видеоуроки и текстовые материалы, а также практические задания к каждому уроку. Сопровождение автора и общение в чате с другими учениками. А также уникальные практические задачи в приближенных к реальности лабораториях для тестирования на проникновение.

После окончания обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке, а также смогут проводить внутренний и внешний пентест, атаковать сети, веб-сайты, операционные системы и локальные устройства.

С подробной информацией о курсе можно ознакомиться здесь.

Чтобы записаться на занятия, пиши в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50.

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