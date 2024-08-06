Академия Кодебай представляет новый курс «Боевой OSINT», который стартует 5 августа 2024 года (запись открыта до 15 августа). За четыре месяца под руководством опытного наставника ты освоишь техники поиска и анализа данных, использование современных инструментов и получишь представление о том, как защитить себя и свою компанию в информационном пространстве.
OSINT включает в себя поиск и анализ информации, доступной в открытых источниках – интернет, социальные сети, новостные сайты, публичные базы данных и даже публикации на форумах. Это мощный инструмент, который используется в различных областях, включая кибербезопасность, расследования, анализ рынка и журналистику.
Курс состоит из 112 академических часов, экзамена на сертификат и консультаций с практикующими специалистами.
На курсе ты научишься:
- обеспечивать свою безопасность при поиске (Counter-OSINT);
- находить информацию в клирнете и даркнете;
- автоматизировать сбор аналитики;
- находить информацию о юридических или физических лицах как в RU-сегменте, так и за его пределами.
Курс «Боевой OSINT» не требует специальных знаний в области информационной безопасности и подходит как для начинающих, так и для профессионалов, желающих расширить свои навыки. Например, курс будет полезен: специалистам службы безопасности, частным детективам, работникам силовых структур, бизнесменам и предпринимателям, пентестерам.
Краткая программа курса:
- Анализ открытых источников
- Обеспечение своей безопасности при проведении OSINT
- Меняем географию поиска из открытых источников (помимо России)
- Оперативная работа
- Аналитика и верификация
- Аналитика на основе анализа ключевых слов и трендов
- Автоматизация аналитики и верификации
- Итоги
- Итоговая практическая работа по комплексному сбору данных по человеку
- Итоговая практическая работа по комплексному сбору данных по компании
- Секретный бонус
Освоив навыки OSINT, ты сможешь не только улучшить свою безопасность, но и получить ценные инсайты, которые помогут в работе и в жизни.
Присоединяйся к курсу «Боевой OSINT» в Академии Кодебай и узнай, как использовать силу открытых источников себе на пользу!
Для более подробной информации и записи на курс пиши в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50.
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