Академия Кодебай представляет новый курс «Боевой OSINT», который стартует 5 августа 2024 года (запись открыта до 15 августа). За четыре месяца под руководством опытного наставника ты освоишь техники поиска и анализа данных, использование современных инструментов и получишь представление о том, как защитить себя и свою компанию в информационном пространстве.

OSINT включает в себя поиск и анализ информации, доступной в открытых источниках – интернет, социальные сети, новостные сайты, публичные базы данных и даже публикации на форумах. Это мощный инструмент, который используется в различных областях, включая кибербезопасность, расследования, анализ рынка и журналистику.

Курс состоит из 112 академических часов, экзамена на сертификат и консультаций с практикующими специалистами.

На курсе ты научишься:

  • обеспечивать свою безопасность при поиске (Counter-OSINT);
  • находить информацию в клирнете и даркнете;
  • автоматизировать сбор аналитики;
  • находить информацию о юридических или физических лицах как в RU-сегменте, так и за его пределами.

Курс «Боевой OSINT» не требует специальных знаний в области информационной безопасности и подходит как для начинающих, так и для профессионалов, желающих расширить свои навыки. Например, курс будет полезен: специалистам службы безопасности, частным детективам, работникам силовых структур, бизнесменам и предпринимателям, пентестерам.

Краткая программа курса:

  1. Анализ открытых источников
  • Обеспечение своей безопасности при проведении OSINT
  • Меняем географию поиска из открытых источников (помимо России)
  1. Оперативная работа
  2. Аналитика и верификация
  • Аналитика на основе анализа ключевых слов и трендов
  • Автоматизация аналитики и верификации
  1. Итоги
  • Итоговая практическая работа по комплексному сбору данных по человеку
  • Итоговая практическая работа по комплексному сбору данных по компании
  • Секретный бонус

Освоив навыки OSINT, ты сможешь не только улучшить свою безопасность, но и получить ценные инсайты, которые помогут в работе и в жизни.

Присоединяйся к курсу «Боевой OSINT» в Академии Кодебай и узнай, как использовать силу открытых источников себе на пользу!

Для более подробной информации и записи на курс пиши в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50.

Регистрационный номер лицензии на право осуществления образовательной деятельности Л035-01298-77/00622977.
Лицензия на образовательную деятельность.

Реклама. Рекламодатель: ООО «АКАДЕМИЯ КОДЕБАЙ». ИНН 9706020333.

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