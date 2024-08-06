Академия Кодебай представляет новый курс «Боевой OSINT», который стартует 5 августа 2024 года (запись открыта до 15 августа). За четыре месяца под руководством опытного наставника ты освоишь техники поиска и анализа данных, использование современных инструментов и получишь представление о том, как защитить себя и свою компанию в информационном пространстве.

OSINT включает в себя поиск и анализ информации, доступной в открытых источниках – интернет, социальные сети, новостные сайты, публичные базы данных и даже публикации на форумах. Это мощный инструмент, который используется в различных областях, включая кибербезопасность, расследования, анализ рынка и журналистику.

Курс состоит из 112 академических часов, экзамена на сертификат и консультаций с практикующими специалистами.

На курсе ты научишься:

обеспечивать свою безопасность при поиске (Counter-OSINT);

находить информацию в клирнете и даркнете;

автоматизировать сбор аналитики;

находить информацию о юридических или физических лицах как в RU-сегменте, так и за его пределами.

Курс «Боевой OSINT» не требует специальных знаний в области информационной безопасности и подходит как для начинающих, так и для профессионалов, желающих расширить свои навыки. Например, курс будет полезен: специалистам службы безопасности, частным детективам, работникам силовых структур, бизнесменам и предпринимателям, пентестерам.

Краткая программа курса:

Анализ открытых источников

Обеспечение своей безопасности при проведении OSINT

Меняем географию поиска из открытых источников (помимо России)

Оперативная работа Аналитика и верификация

Аналитика на основе анализа ключевых слов и трендов

Автоматизация аналитики и верификации

Итоги

Итоговая практическая работа по комплексному сбору данных по человеку

Итоговая практическая работа по комплексному сбору данных по компании

Секретный бонус

Освоив навыки OSINT, ты сможешь не только улучшить свою безопасность, но и получить ценные инсайты, которые помогут в работе и в жизни.

Присоединяйся к курсу «Боевой OSINT» в Академии Кодебай и узнай, как использовать силу открытых источников себе на пользу!

Для более подробной информации и записи на курс пиши в Telegram @Codeby_Academy или звони +7 (499) 444-17-50.

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