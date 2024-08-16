Moscow Forensics Day '24 — это ежегодное мероприятие в области форензики и информационной безопасности. Основная цель конференции — повышение уровня информированности экспертов и специалистов о текущем развитии технологий, инструментов и трендах, а также обмен опытом в сфере цифровой криминалистики и ИБ.

Участников традиционно ждут доклады и мастер-классы от экспертов-практиков из сфер цифровой криминалистики и ИБ, тематические конкурсы, а также встреча с единомышленниками со всей России и из стран СНГ.

Организатором мероприятия выступает компания «МКО Системы» — российский разработчик программного обеспечения для проведения компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств, дронов, облачных сервисов и персональных компьютеров.

Кто будет?

В мероприятии примут участие специалисты по информационной безопасности, цифровой криминалистике, представители государственных структур и крупного бизнеса.

Что будет?

Большое количество докладов и мастер-классов, ориентированных на повышение уровня информированности экспертов и специалистов о текущем развитии технологий в сфере цифровой криминалистики и информационной безопасности, а также знакомство с вендорами, инструментами, трендами и новинками индустрии.

Почему 2 дня?

12 сентября — день докладов и выступлений для сотрудников правоохранительных органов.

13 сентября — день докладов и выступлений для специалистов корпоративной информационной безопасности.

Сколько стоит?

Участие в мероприятии полностью бесплатное, однако для включения в списки гостей необходимо зарегистрироваться! Обращаем ваше внимание, что вход на конференцию осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

Подробнее о мероприятии: https://events.mko-systems.ru/mfd

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